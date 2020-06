Manifesto už dávno není záhadným exotem, ke kterému pražané přistupovali s lehkou nedůvěrou. Uvolněnou atmosféru a kulturní akce spojené s gastronomickými zážitky si obyvatelé metropole záhy oblíbili a nyní vítají, že po nucené přestávce je Manifesto Florenc i Smíchov opět v provozu.

„Po dvouměsíční izolaci se lidé vracejí a Manifesto se stalo vyhledávaným místem, kde si můžete spolu posedět nad voňavým jídlem, s nebem nad hlavou a objevit nové letní drinky,” říká Martin Barry, zakladatel konceptu Manifesto Market.

Smíchov patří hudbě

Manifesto bylo, je a bude cashless.

Psi na vodítku do Manifesta smí.

V Manifestu se nekouří.

Otevřeno je denně 11-22.

Kulturní sezonu na Smíchově odstartovalo letní Eat-in kino, které promítá vždy ve středu po setmění. K létu patří hudba a tak bude po filmech Mamma Mia a La La Land k vidění ještě Rocket Man, A Star Is Born nebo velmi očekávaný dokument Šimona Šafránka Meky.

„Naše kino je ojedinělé nejen tím, že se v něm jí a pije, ale nezřídka taky zpívá a tančí a to, co se děje na plátně, se volně přenáší do reálného prostoru,” komentuje Martin Barry.

V letní džungli Smíchovského Manifesta plné zeleně, exotických zvuků a tropické atmosféry nechybí ani letos vodní brouzdaliště od architektů Chybík a Krištof, které se na prahu léta opět odkrylo mezi pivním barem a barem s koktejly.

Na Florenci se bude cestovat

V Manifestu se dá skrz chutě a vůně cestovat po celém světě a přitom stačí dojít pěšky nebo dorazit na kole. Proto se leitmotivem letošní sezony stalo „Holiday Everyday“. Prázdninová cesta na Florenci začíná v Itálii, kterou mohou návštěvníci poznat nejen prostřednictvím skvělé kuchyně, ale také workshopů či promítání filmů. V červenci pak čeká na prozkoumání Mexiko.

Manifesto Market je gastronomický a kulturní market, který využívá dočasné a modulární struktury k oživení zapomenutých a zanedbaných pozemků. Manifesto je držitelem ocenění Obchodník roku 2018 za nejlepší zákaznický zážitek a finalistou mezinárodní ceny Internorga Future Award 2020. Iniciátorem Manifesta je krajinářský architekt pocházející z New Yorku Martin Barry, zakladatel neziskové organizace reSITE, která stála u zrodu původní myšlenky s posláním vylepšovat prostředí měst a zvyšovat kvalitu života.