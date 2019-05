Novinář a bavič Miloš Čermák upozornil na článek internetové verze deníku Wall Street Journal, který v cestovatelské rubrice zve na prohlídku jedné z pražských čtvrtí. Holešovice jsou podle zámořských žurnalistů „sousedstvím“ specializujícím se na oblast umění a designu.

V titulku článku je použit v souvislosti s Holešovicemi termín „buzziest“, který byl se dal přeložit jako místo, kde to nejvíc žije, doslova bzučí. Čermák zase ve svém zvolání, které si s dovolením vypůjčil do titulku pro změnu Pražský deník, zřejmě naráží na fakt, že loni v září se Karlín v žebříčku anglického serveru Time Out zařadil mezi 50 nejpohodovějších městských částí světa, Karlín byl podle zahraničních autorů prostě „cool“.