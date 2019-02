„Vedení ACS dlouhodobě uvažuje nad rozvojem Generali Areny. Snímky, které jsou součástí studie, se objevily v minulých dnech na veřejnosti. Tyto návrhy a modely budou nyní projednány vedením ACS a nejedná se o schválené finální návrhy,“ oznámila Sparta na webu i na twitterovém účtu. Tiskový mluvčí Ondřej Kasík pro server iRozhlas dodal, že klub vnímá zjitřenou situaci a bude s fanoušky komunikovat.

Na facebookovém profilu AC Sparta Praha 1893, který sdružuje nejvěrnější příznivce letenského klubu, se totiž čile diskutuje o obrázcích dostavby stadionu. „Jedná se o návrh projektu, ale i tak z toho jde hrůza. Hlavně z toho sloupu za brankou,“ píše autor příspěvku.

Autorem vizualizací je brněnské studio Pelčák a partner architekti. „Přízemí a dvě spodní patra slouží stadionu: je zde umístěna nová jižní tribuna včetně zázemí a vstupů. Komfort diváků bude zvýšen přístupem na tribunu přímo z chodníku i rozšířeným zázemím občerstvení a toalet,“ píše se o projektu na webu.

Sparta chce klubovou síň slávy

Z kanceláří by mělo být vidět i na trávník. „Vrchní tři patra a ustoupené střešní podlaží jsou administrativní budovou sloužící správě fotbalového klubu a s ním vlastnicky souvisejících společností,“ uvedli architekti. Nové zázemí v ulici Milady Horákové chce Sparta vybudovat prostor pro klubovou síň slávy, která aktuálně nejslavnějšímu českému klubu chybí.

Většina reakcí sparťanských příznivců je však negativní. „Kotel bude v hotelu?“ ptá se jeden z nich. Další dodává: „To je šílený, vypadá to jako protihluková stěna.“ Slovo hnus se v komentářích objevilo několikrát. Mnoha lidem vadí, že by došlo ke snížení kapacity.

Sparta však tuto obavu trochu rozptýlila: „Uvažovanou variantou rekonstrukce je také snížení úrovně hřiště a vybudování nové první řady v ochozech všech čtyř tribun kolem hřiště. Tímto krokem by se snížila hrací plocha na úroveň betonové plochy, která trávník obklopuje.“

Fotbalový klub, který je s 36 ligovými tituly nejúspěšnějším celkem historie, hraje domácí zápasy za vodárenskou věží už přes 100 let. Stadion se stal neodmyslitelnou součástí oblasti zvané Letná, část konstrukce má dokonce památkovou ochranu. V roce 1994 tehdejší majitel Petr Mach, který byl později zavřený za daňové úniky, za 270 milionů korun arénu modernizoval - údajně „na černo“, tedy bez stavebního povolení.

Na dostavbě by klub vydělal

Před více než deseti lety bývalý sparťanský manažer Vlastimil Košťál už v roli místopředsedy fotbalového svazu po jednání s tehdejším premiérem Jiřím Paroubkem (ČSSD) oznámil, že na Letné vyroste nový národní stadion za tři miliardy korun s kapacitou nejméně 35 tisíc míst. Loni v březnu ředitel klubu Adam Kotalík v diskuzi s fanoušky uvedl, že Sparta uvažuje o rekonstrukci a nechystá se stavět zcela nový stadion - naposledy byla v zimě 2015 dokončena rekonstrukce hlavní tribuny.

Klub na řešení spolupracuje s Městskou částí Praha 7. Nyní zveřejněný projekt počítá s tím, že dostavba by mohla být hotová v roce 2023. Sparťanský mluvčí Kasík ovšem oficiálně žádný termín nevyřkl. Součástí mají být také další inovace: nové velkoplošné obrazovky, ozvučení a osvětlení Generali Areny.

„Důležitým aspektem uvažované rekonstrukce by byl fakt, že by klub posílil po ekonomické stránce i jinou cestou, než je finanční podpora ze strany majitele (Daniela Křetinského). Všechny příjmy z případných pronájmů prostor a dalšího komerčního využití by plynuly do klubového rozpočtu,“ uzavřela AC Sparta Praha.