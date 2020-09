Urbanistům vadí, že podle vládou schválené verze by v metropoli přestaly platit Pražské stavební předpisy. Což by pro budoucí výstavbu znamenalo vznik sídlišť na úkor klasické zástavby.

Nadšeni nejsou ani developeři. „Ministerstvo pro místní rozvoj návrhem omezuje rozvoj velkých měst, která táhnou ekonomiku celého Česka. V uplynulém půlroce jsme ministerstvu jasně říkali, co města potřebují, to však nevyslyšelo ani jednu připomínku. Pro Prahu je ohromnou hrozbou konec Pražských stavebních předpisů (PSP), se kterými zákon dál nepočítá,“ zdůrazňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Zrušení PSP by podle Boháče v praxi znamenalo, že už by se nepostavily žádné čtvrti, podobné Vinohradům či Dejvicím. S pražskými předpisy by zmizel i pojem uliční čáry, která vymezuje ulici, náměstí a typickou blokovou zástavbu.

„V případě přijetí zákona přestanou platit podmínky pro živý parter, jako jsou kavárny nebo obchody, na hlavních ulicích. Velký problém může zrušení PSP skýtat i pro pěší, už nebude muset být zajištěn průchod široký aspoň 1,5 metru. Sloupy semaforů, trolejí a uličních lamp nebudou regulovány tak, aby nebránily průchodu,“ vypočítává Boháč.

Z městských tříd a velkých ulic by zmizela stromořadí, a to kvůli vedení sítí technické infrastruktury. Problematická by bez PSP byla také regulace venkovní reklamy.

Hlavně že budujeme rychle…

Ke kritice se přidaly i Brno a Ostrava. „V komunikaci nového stavebního zákona je neustále akcentováno zvýšení rychlosti výstavby, ale nemluví se o kvalitě vystavěného prostředí. Jediný dokument, který na tuto kvalitu jasnou a srozumitelnou formou cílí, tedy PSP, pozbývá platnost. Jako by nezáleželo na tom, co budujeme, hlavně že budujeme rychle,“ říká Ondřej Vysloužil, ředitel ostravského Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Samotní developeři jsou ohledně kritiky nového zákona opatrní, protože jim jde v první řadě o urychlení komplikovaného stavebního řízení. Přesto v chystaném zrušení PSP vidí komplikaci.

„Pokud by měla metropole přijít o PSP, způsobilo by to problémy. Praha a krajská města by měla mít možnost vlastního systému územního plánování a stavebních předpisů. Plní nadlokální funkce a táhnou ekonomiku země. Ačkoli je návrh zákona ve většině ohledů významným posunem vpřed, v této otázce by se měl vrátit k původnímu záměru,“ míní Ondřej Šťastný, analytik developerské firmy Central Group.