„Pražská developerská společnost se bude věnovat přípravě a realizaci městských projektů určených pro bydlení a související služby,“ uvedl Petr Urbánek, který na IPR tým pro vznik městského developera vedl.

V minulosti šéfoval české pobočce rakouské firmy Europolis, která vybudovala například kancelářský komplex River City poblíž Florence. Urbánkův tým se v první fázi soustředil na vytipování městských pozemků pro výstavbu.

Na lokality s cenově dostupnějším bydlením by se měly proměnit zejména dosud zanedbané brownfieldy, ale také některé nezastavěné pozemky, které Praha vlastní.

„Musí probíhat komunikace se soukromým sektorem, město by mělo co nejdřív zahájit výstavbu družstevního bydlení a řádně pečovat a rekonstruovat městský bytový fond,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Jeho náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) mluví o nájemním bydlení: „Panuje politická shoda na tom, že je potřeba městskou bytovou výstavbu oživit a tím přispět k uspokojení poptávky po dostupném bydlení. Inspirujeme se činností podobně fungujících městských společností v Mnichově či Hamburku.“

Družstvo dostupného bydlení

Vedení Prahy se shoduje na tom, že městské pozemky, vhodné pro bytové projekty, by se neměly prodávat investorům, ale zhodnotit vlastní výstavbou.

Kdo ovšem bude byty pro město stavět a komu budou nakonec sloužit, zatím jasné není. Radní Hana Marvanová (STAN/Spojené síly pro Prahu) už dřív přišla s nápadem, nazvaným Družstvo dostupného bydlení. Argumentovala, že Praha dokáže družstevní byty budovat o čtvrtinu levněji než soukromý developer díky tomu, že vzniknou na jejích pozemcích.

Idea, že by samo město mohlo být developerem, byla zavržena v zárodku. A tak se budou hledat partneři. Pokud by se jednalo o družstevní výstavbu, musí se politici shodnout na klíči, podle něhož se budou vybírat členové družstva. Městu by také mělo zůstat nájemní právo k části družstevních bytů, které by zvýhodňovalo potřebné profese.

Stejně tak mohou debaty vyústit ve výstavbu čistě nájemních bytů. I v tomto případě bude nutná spolupráce s developery. „Pražská developerská spo-ečnost nemůže nahradit soukromé investory. Má být jejich partnerem a projekty připravovat. Výsledkem bude rychlejší a efektivnější výstavba na městských pozemcích,“ míní Jiří Pospíšil (TOP 09), předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu.