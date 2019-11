Nový pětihvězdičkový hotel, který vyroste na zrušeném tréninkovém hřišti fotbalové Sparty na pražské Letné, ponese název Hard Rock Hotel Prague. Přípravné a stavební práce na kongresovém hotelu zahájil Energetický a průmyslový holding (EPH) ve spolupráci s hotelovým řetězcem Hard Rock International. Otevření komplexu je plánováno na první polovinu roku 2023.

Nový pětihvězdičkový hotel, který vyroste na tréninkovém hřišti fotbalové Sparty na pražské Letné, ponese název Hard Rock Hotel Prague. | Foto: Energetický a průmyslový holding (EPH)

Miliardář Daniel Křetínský je v energetice a průmyslu úspěšný podnikatel, ale ve fotbalovém prostředí zatím během patnácti let, kdy vlastní nejslavnější český klub, neprorazil. Spoustu peněz, které utratil za Spartu, by se mu však mohly vrátit. Sparťanský majitel totiž konečně spouští dlouho odkládaný projekt. Na hřišti se sice fotbalové Spartě, která oslavila 126 let existence, nedaří, avšak ekonomicky i kvůli prodeji pozemků pro stavbu luxusního hotelu zaznamenala rekordní čísla.