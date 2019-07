Kavárna, nové obchody a řetězce s občerstvením. Masaryčka opět ožívá

/FOTOGALERIE/ Masarykovo nádraží se stále víc otevírá veřejnosti. Díky rekonstrukci a novým obchodním jednotkám už slouží nejen tisícovkám lidí, kteří každý den dojíždějí do metropole ze středních Čech, ale také Pražanům. Do konce letošního roku společnost Penta Real Estate investuje do obnovy nádraží celkem 160 milionů korun.

Rekonstrukce léta zanedbaného nádraží v samotném centru začala v režii Penty před sedmi lety opravou zastřešení odjezdové haly. Postupně muselo kompletní proměnou projít technické zázemí včetně instalace nové trafostanice v podzemí pod nádražím. Cestující mohli zaznamenat vyměněné podlahy, čerstvé omítky a moderní toalety. Letos na podzim se dočkají nových pokladen, do konce roku pak čekárny a úschovny zavazadel. Navenek se proměnila fasáda, která dala vyniknout historické nádražní budově od architekta Antonína Jünglinga. Změna po 40 letech. Cestující na Masarykově nádraží mohou využít nové toalety Přečíst článek › Stejně jako v jiných metropolích postupně zaplňují halu nové obchody a řetězce s občerstvením. Vyhledávaným místem je v letní sezoně venkovní zahrádka kavárenského řetězce Costa Coffee. Přibude restaurace i lékárna Příští rok ji doplní restaurace Masaryčka přístupná od tramvajových zastávek v Havlíčkově ulici. Stánky s občerstvením Parky’s a UGO, pekárnu a palačinkárnu v odjezdové hale doplní v nejbližších měsících řetězce Burger King, Pizza Hut a také lékárna Dr.Max. Pak přibude hranolkárna a další obchody. „Z celkem investovaných 160 milionů korun tvoří 140 milionů náš závazek vůči Českým drahám, dalších 20 milionů dáváme do oprav obchodních jednotek,“ upřesňuje Pavel Sreblov, ředitel Penty pro komerční výstavbu. Masarykovo nádraží se začne měnit v roce 2022. Uzel se napojí na letiště Přečíst článek › Obnova Masarykova nádraží je součástí jednoho z největších pražských projektů, který zahrnuje i výstavbu na nevyužívaných drážních pozemcích. Záměr na vybudování nové čtvrti s kancelářemi, obchody a byty se rodí už 15 let, původně mimo jiné za přispění nizozemské firmy ING Real Estate. Ta však z projektu vycouvala v roce 2010 poté, co vlivem globální finanční krize ořezala své realitní investice ve střední a východní Evropě. Do ulic se vrátí stromy a lavičky Penta vstoupila do projektu v roce 2011. V urbanistické soutěži vybrala pro revitalizaci desetihektarového území návrh od londýnského studia Zaha Hadid Architects. Kromě nových budov projekt zahrnuje i velkoryse řešená prostranství. „Do ulic budou vráceny stromy, lavičky, parter budov se otevře veřejnosti a poskytne širokou nabídku obchodů a služeb,“ tvrdí Streblov. V sousední ulici Na Florenci už Penta v minulých letech realizovala projekt na místě bývalé budovy České Typografie. Vznikl zde komplex Florentinum podle návrhu architekta Jakuba Ciglera. Okno do budoucnosti. Z vyhlídkové plošiny bude vidět do vznikajícího centra Přečíst článek › POZN.: Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.

Autor: Denisa Holajová