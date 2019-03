„Základní myšlenkou je vytvoření koncentrovaného prostředí pro rozšířené sportovní disciplíny, jeho maximálního využití na úrovni amatérského, rekreačního, klubového až vrcholového sportu,“ píší projektanti na webových stránkách.

Do katastrálního území Radotín, který je od roku 2013 podle územního plánu hlavního města určen pro sportovně rekreační zónu, zakreslili na parcely o rozloze 760 tisíc metrů čtverečních svou vizi, která může působit megalomansky, ambiciózně a snílkovsky - hlavně i kvůli tomu, že DECO Group předpokládá termín dokončení v roce 2024.

„Není to tak, že by si nějací kluci vymysleli ptákovinu a mají ji v šuplíku. Náš projekt byl a je hodně projednávaný a konzultovaný se všemi hlavními orgány, kterých se týká. A nenašly se v něm fatální chyby,“ řekl serveru Aktuálně.cz architekt Petr Bedrna.

Lyžařský svaz projekt podporuje

Podle informací Pražského deníku se chystá jednání s představiteli města, Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) se s projektem seznámil rovněž, ale podle iDNES.cz neproběhla žádná oficiální schůzka. Starostové dotčených městských částí studii berou zatím jako nápad, který by do budoucna - pokud by se vyřešila dopravní infrastruktura a další věci - mohl pomoct.

Tomáš Haisl, mluvčí Svazu lyžařů České republiky, pod který spadají hvězdy Ledecká i Samková, řekl Pražskému deníku, že svaz je v kontaktu s DECO Group prakticky od začátku jejich odvážné myšlenky, tedy zhruba tři roky.

„Má naši plnou podporu, konzultujeme technická specifika a parametry trati. Z našeho pohledu promyšlený do nejmenších detailů a jsme velmi rádi, že nabírá reálných obrysů,“ sdělil mluvčí Haisl s tím, že Sportovní areál Lahovice by mohl vychovat další královny zimních sportů. Nebo by se prosadili třeba i nadějní hoši.

Obří komplex by nabídl zázemí cyklistům, v areálu je ledová plocha pro curling, běžkařský okruh i rychlobruslařský ovál, který by byl prvním v zemi. Autoři se inspirovali komplexem cyklotras v Paříži, olympijským areálem v Calgary, zastřešeným běžkařským stadionem v Oberhofu nebo krytou sjezdovkou v Litvě.

Když je krytá sjezdovka v Dubaji, tak proč ne v Praze?

Právě krytý lyžařský svah dominuje tomuto projektu. „Jedná se o podchlazenou halu s celoročním provozem, se svahem o délce 478m, průměrným sklonem 22%, převýšením 120m a šíří 60m. Konstantní teplota uvnitř haly bude v rozmezí -2,5 až -3,5 °C. Doprava lyžařů bude zajištěna čtyřsedačkovou lanovkou s hodinovou kapacitou 2500 osob. V daném okamžiku se může na svahu pohybovat až 420 lyžařů, celková kapacita haly bude 750 osob,“ uvádí se v projektové dokumentaci.

Stejně jako další sportoviště by i díky druhému mírnému kopci mohla krytý sjezdovka sloužit hlavně pro výchovu pohybově nadaných dětí. Podle DECO Group by navíc splňovala kritéria mezinárodní lyžařské federace FIS, takže by se zde mohly konat evropské závody.

„Když mohou mít lyžařskou halu v Dubaji, kde je tradice lyžování nulová, proč by nemohla být hala u Prahy?“ prohlásil pro Aktuálně.cz trenér snowboardistky Samkové Marek Jelínek. Podobně jako ostatní zástupci zimních sportů - snad s výjimkou hokeje - doufá, že by plánovaná stavba mohla pomoct rozšířit členskou základnu. Sloužit by ostatně mohla i sportujícím amatérům všech věkových kategorií v Praze a okolí, kteří by za sněhem nemuseli cestovat na hory.

Stavba, která navazuje na dostihové závodiště ve Velké Chuchli a je blízko Pražského okruhu, by měla stát šest miliard. Třetinu by „spolkla“ krytá sjezdovka. DECO Group už údajně má investora. Zajímavé bude sledovat, jak se k architektonickému nápadu postaví menšinová vláda Andreje Babiše (ANO), jehož podporují komunisté.

Babiš spolu s poslancem a bývalým hokejovým brankářem Milanem Hniličkou chtějí rozvíjet sport, aby tu bylo „nové Nagano“. Babiš mluvil také o rychlobruslařské hale pro Sáblíkovou, hokejové Kometě po extraligovém titulu slíbil novou arénu. Zatímco tady zůstalo jen u slov, DECO Group alespoň svou vizi dal na papír.