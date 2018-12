/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kosmopolitní lidé, milovníci světové i domácí kuchyně, hipsteři či manažeři nadnárodních korporací se mohou tetelit blahem. V Praze by měl vzniknout gastronomický koncept Time Out Market, který v portugalském Lisabonu patří mezi turisty nejnavštěvovanější místa. Restaurace a bary pod jednou střechou budou součástí projektu Savarin nedaleko Václavského náměstí.

Time Out Market. Gastronomický koncept z Lisabonu se chystá otevřít pobočku i v Praze. | Foto: Time Out Market

Tržnice na Cais do Sodré u zátoky řeky Tajo nedaleko lisabonského centra uvnitř připomíná včelí úl. Je pořádně rušno. Voní tu mořské plody, sardinky, steaky, burgery, pizza i asijské speciality. Uprostřed se točí portugalské pivo, barmani míchají drinky. Lidé debatují, vlahou noc se sklenkou vína a trochou toho dobrého jídla si užívají místní i návštěvníci také venku.

Time Out Market je nesmírně populární místo. Nechybí snad v žádném průvodci po Lisabonu. Loni gastronomický ráj ukrytý pod jednou střechou přivítal přes tři miliony zákazníků. Nejspíš žadná jiná památka v portugalském hlavním městě se nemůže pochlubit podobnými čísly. Přitom obří jídelna v budově staré tržnice Mercado da Ribeira funguje teprve čtyři roky.

Koncept vymysleli novináři z britské mediální skupiny Time Out, která vydává v mnoha zemích cestovatelské magazíny a specializuje se i na kulinářské zážitky. Portugalci razí heslo: „Je-li to dobré, jde jídlo do časopisu, pokud je to skvělé, jde na trh.“ Nyní se mohou na speciality od vyhlášených kuchařů za přijatelné ceny těšit také Pražané.

Domov kuchařských talentů

V paláci Savarin bude k dispozici 465 míst k sezení uvnitř a 120 venku. Česká Time Out Market nabídne čtrnáct restaurací, dva bary, obchod a také kulturní prostor. Otevřít by se mohlo už v roce 2021.

Time Out Market

Lisabonský gastronomický koncept kromě Prahy otevře další pobočky v Londýně, Miami, New Yorku, Bostonu, Chicagu a Montréalu.

„Díky své bohaté historii a kultuře je Praha oblíbenou destinací, jež každoročně přitáhne miliony turistů. Nedávno se zde rozvinula také kulinářská scéna, na které mladí kuchaři otevírají své inovativní restaurace a nabízejí vynikající gastronomické zážitky. Time Out Market tak bude skvělým přírůstkem a domovem pro mnoho kuchařských talentů,“ uvedl za Time Out Market jeho CEO Didier Souillat.

Luxusní ochodně společenské centrum v srdci Prahy už existuje na papíře několik let. Nyní se zdá, že by developerská firma Crestyl dílo architekta Jakuba Ciglera mohla dokončit. Na 15 tisících metrech čtverečních mezi ulicí Na Příkopě, Jindřiskou a Panskou vznikne moderní prostor, který by měl podle plánu respektovat genius loci.

Ještě dražší Příkopy

„Projděte z barokního paláce Savarin obnovenou zahradou či pasážemi do Jindřišské či Panské ulice. Odpočiňte si v některé z kaváren na novém klidném náměstí u historické jízdárny,“ píše Crestyl o připravovaném projektu. Nyní v památkově chráněné památce z roku 1743 od Kiliána Ignáce Dietzenhofera, který se dříve nazýval Nostický a nyní se mu říká také Piccolominiho palác nebo Palác Sylva-Taroucca, sídlí restaurace a kasino.

Podle odborníků realizace udělá Příkopy ještě dražší, nájem se totiž zvedl také v lokalitě Národní třídy po otevření obchodního domu Quadrio. Zároveň však dojde k revitalizaci spodní části Václavského náměstí. A pokud lisabonské lákadlo zafunguje i u nás, zvýší se počet turistů. V budoucnu by se tak v žebříčku agentury CzechTourism vedle Pražského hradu, Petřínské rozhledny či zoologické zahrady klidně mohlo objevit i gastronomické tržiště.