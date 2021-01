Ceny parkovacích míst kopírují raketový růst hodnoty nemovitostí z posledních let. Podepisuje se na tom nejen běžné vlastnictví několika automobilů v jedné rodině, ale rovněž zavádění parkovacích zón v městských částech. Poptávka po garážích a parkovacích místech tak stoupá, a s ní také ceny. Po milionu se teď například prodávají čtyři garáže u stanice metra Dejvická.

„Garáže mají sádrokartonový podhled, zajištěné odvětrání, střechu z vlnitého eternitu. Střecha je mezi krytinou a podhledem tepelně izolována vatou. Ke vstupu slouží FAB zámek a bezpečnostní visací zámek,“ uvádí realitní společnost Wilson & White.

Často na hypotéku

K nejlukrativnějším patří v hlavním městě garáže umístěné přímo v činžovních domech či v uzavřených vnitroblocích rezidenčních čtvrtí, jako jsou Bubeneč, Břevnov, Střešovice nebo Vinohrady.

Zájem je ovšem také o sídlištní bloky garáží. Jak připomíná kancelář M&M reality, zpravidla stojí na městských či obecních pozemcích, v mnohem menší míře pak na pozemcích restituentů či spekulativních vlastníků. Kóje mívají zamykatelná vrata a navzdory nevábnému vzhledu těchto zón se jedná o velmi lukrativní zboží.

Třeba pořízení družstevní garáže v původním stavu na sídlišti v Ruzyni aktuálně vyjde na 600 tisíc korun. Za o něco modernější garáž s 19 metry čtverečními na sídlišti Kamýk chce její stávající majitel 890 tisíc korun. Není proto výjimkou, že se pořizují i na hypotéku.

Zajímavé parcely

Pozemky, na nichž staré převážně sídlištní garáže stojí, jsou zároveň v hledáčku rezidenčních developerů. „Vzhledem k tomu, jaký je v Praze nedostatek pozemků vhodných pro bytovou výstavbu, by bylo velice vhodné, aby město podobné pozemky s chátrajícími garážemi proměnilo v územním plánu na bytovou výstavbu. Nejen že by zmizela zanedbaná místa hyzdící tvář Prahy, ale také by se o něco zlepšila nyní kritická situace na realitním trhu,“ míní Evžen Korec, majitel developerské firmy Ekospol.