To je trojice historických objektů, které v průběhu letošního prvního čtvrtletí začaly procházet kompletní rekonstrukcí. Na pražský trh přinesou téměř devět tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch.

Potkají se plány s realitou?

Podle aktuálního vydání publikace Trend report, zpracované Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), bylo loni na území Prahy v osmi budovách dokončeno 56 500 metrů čtverečních kancelářských ploch, kdy toto číslo zahrnuje jak rekonstrukce, tak novou výstavbu.

„Je to o 62 procent méně než v roce 2020 a objem dokončených prostor se tak ocitl výrazně pod desetiletým průměrem. Představuje to třetí nejnižší hodnotu v moderní historii,“ uvedl Ondřej Vlk ze společnosti Knight Frank, který je autorem kapitoly věnované kancelářskému trhu.

V Praze vloni přibylo nejméně kancelářských prostor za posledních pět let

„Větší množství kancelářských ploch, zhruba 140 tisíc metrů, by mohlo být dokončeno až v roce 2023. To ale pouze za předpokladu, že budou dodrženy termíny naplánované developery. Vzhledem k tomu, že v současné době dochází na stavebním trhu k různým zpožděním dodávek materiálu a služeb nebo i výpadku pracovní síly, je další nárůst výstavby kanceláří nepravděpodobný,” dodal Vlk.

Žádná sláva

3 750 000 metrů čtverečních - tolik koncem letošního prvního kvartálu činila celková plocha moderních kancelářských ploch nacházejících se na území Prahy. 25 tisíci metrů čtverečních do této sumy počátkem roku přispěla budova Harfa Business Center B, stojící ve Vysočanech.

Podle analýzy Prague Research Fora, sdružujícího společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank a Savills, bylo ke konci prvního čtvrtletí v hlavním městě ve výstavbě 182 600 metrů čtverečních kancelářských ploch. Největší podíl v tomto ohledu drží Praha 1 (25 %) spolu s Prahou 5 (24 %) a Prahou 8 (21 %).

Pražané se vracejí do kanceláří raději, než lidé v Londýně či Amsterdamu

Do závěru letošního roku by developeři ještě měli stihnout dokončit 53 400 metrů čtverečních a je tak zřejmé, že i když se podaří stanovené termíny dodržet, bude množství nově dokončených kanceláří stále podprůměrné.

Sázka na “Devítku”

Nejvíce moderních kanceláří se podle Trend reportu ARTN nachází ve čtvrté městské části. Se svými 965 tisíci metry čtverečními je navíc pravděpodobné, že v následujících dvou letech překoná hranici jednoho milionu. Druhé místo patří Praze 5 se 635 700 metry čtverečními, třetí největší trh s kancelářemi představuje Praha 8. Tato městská část, na jejímž území se nachází bezmála 580 tisíc metrů čtverečních těchto ploch, už předběhla Prahu 1, která má 524 tisíc metrů čtverečních kanceláří.

„Ostatní městské části již výrazněji zaostávají, ale velký potenciál skýtá Praha 9, a to díky vhodným volným pozemkům v dosahu stanice metra. V současné době se však se svými cca 150 tisíci metrů čtverečních spolu s Prahou 10 drží na chvostu žebříčku,“ dodal Ondřej Vlk.

Kdo chce být v centru, připlatí si

Tak jako rostou prodejní ceny bytů a nájemného, zvyšují se i nájmy v kancelářích. Ke konci prvního čtvrtletí se dle Prague Research Fora měsíční nájemné v centru Prahy pohybovalo kolem 600 korun za metr čtvereční, ve vnitřních částech metropole to bylo 400 až 450 korun a na okraji metropole 330 až 370 eur za metr čtvereční a měsíc.

Projděte se budoucností



Jedním z administrativních projektů, které začnou letos Praze vyrůstat, je Viadukt Anděl. Na Smíchově, na rohu ulice Nádražní a U Železničního mostu, ho postaví společnosti Property N74 a JRD Development, autorem architektonického návrhu projektu je studio PS Architekti.



A ačkoliv bude dům o sedmi nadzemních podlažích dokončen až v závěru roku 2024, potenciální nájemci si jím mohou bez problémů projít už nyní - a to díky virtuální realitě. Stačí si ve studiu Virtuplex v pražských Horních Počernicích nasadit brýle a vyrazit. Třeba i hlavou proti virtuální zdi, jíž pak lehce projdete, nebo z terasy v nejvyšším podlaží udělat krok do prostoru a “vznášet” se nad ulicí. Na chvíli se můžete stát i Gulliverem a zmenšený model domu do detailu prozkoumat z ptačí perspektivy.