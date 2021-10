Regionální vítěze vybírali porotci celkem ze 206 firem a živnostníků podnikajících v rozmanitých oborech. Některé z nich jsou pro nezasvěcené i poměrně překvapivé. Jak třeba mohou zemědělcům prospět elektronické vychytávky? Spoluzakladatel vítězné společnosti Varistar Jan Semrád vysvětluje, že jde o aplikace, které se snaží skloubit sběr, zpracování a využití dat i informačních technologií v rostlinné výrobě, což prospěje nejen samotným zemědělcům. Těm pomáhá zvyšovat efektivitu podnikání a tím i zisk – a současně přispívá k výraznému snížení ekologické zátěže.

Tak trochu se dá říci, že systém se vlastně snaží spojit moudrost starých sedláků a dávné zkušenosti s moderní technikou i vědou. Pracuje s velkým množstvím historických i aktuálních dat, využívá spektrální satelitní snímky, půdní rozbory, informace o bonitě půdy, reliéfu pole a pohybu vody v půdě – a ze souhrnu těchto poznatků vytváří velmi přesné mapy polí. Přesný popis pak umožní určit optimální dávku hnojiv, pesticidů či osiv pro každou z částí pole – přičemž elektronika toto dávkování umí i ohlídat při aplikaci díky možnosti propojení se zemědělskou technikou. „Velmi zajímavý a úspěšný nápad, ocenila za porotu Zuzana Drozdová z IBM Česká republika.

Důraz klade výrobce na to, aby používání technologie bylo pro zemědělce jednoduché – a její zavádění se obešlo bez výraznějších speciálních investic, obsáhlých školení, či dokonce nutnosti přibírat nový personál. Nyní firma spolupracuje s bezmála stovkou velkých zemědělských podniků – je jich už přes devadesát – a své aktivity rozšiřuje do zahraničí. Za dobu své existence neztratila jediného zákazníka. Pochlubit se může tím, že zákazníci jí jen přibývají: za dobu své existence neztratila ani jediného.

Druhé místo podle hodnocení poroty získala firma Dino Toys z Mnichova Hradiště, jež vyrábí deskové hry, obrázkové dřevěné kostky – a také legendární plastovou tatru. Pomyslná bronzová příčka patří společnosti Metal Arsenal z Lysé nad Labem, která se věnuje kovovýrobě.

Postupný zrod vlastní dílny

Vítěznou živnostnicí určili porotci Martinu Pipkovou Loudovou, jež podniká více než dvacet let. Úplně na počátku však o oděvy nešlo: otevřela si obchod s dárkovými předměty. Pak následoval obchod se spodním prádlem. Majitelkou a návrhářkou vlastní oděvní značky Fashion M&M je od roku 2004. Ani to však ještě nebylo totéž, co dnes: výrobu svých nápadů zadávala jiným. Po čtyřech letech, kdy bylo třeba řešit jak nedodržování termínů, tak i kvalitu externího stříhání a šití, však přišel rozhodný krok: nakoupila stroje i další vybavení do nové dílny a najala vlastní švadleny, aby si požadovanou kvalitu mohla ohlídat. Šije v Týništi u Malešova.

Každý rok navrhuje dvě kolekce, přičemž modely se vyrábějí zhruba po dvou stovkách kusů. Prodává je nejen ve vlastních podnikových prodejnách, jež jsou dnes čtyři. „Mám zavedenou klientelu, kterou se neustále snažím rozšiřovat o nové obchodní partnery, které si sama aktivně vyhledávám a oslovuji,“ připomněla Martina Pipková Loudová. Porotce Milan Silný z Moneta Money Bank oceňuje nejen její tvorbu, ale i přístup. „Velmi pěkně svoji práci prezentovala – včetně vlastního modelu, který měla na sobě,“ připomněl.

Druhá příčka mezi středočeskými živnostníky patří pro rok 2021 Josefu Linhartovi z Černošic, který se věnuje bezlepkovému vaření. A pochoutkami letos voní i třetí místo: získala je Iveta Manieri z Kostelce nad Černými lesy, jež vyrábí sýry a mléčné delikatesy. A laskominy jsou vlastně spojeny i s oceněním v doprovodné kategorii soutěže živnostníků Srdcař, které získala včelařka Kamila Rubešová z Kozomína (která je také jogínkou a apiterapeutkou, jež se věnuje využití včelách produktů pro zdraví; vyrábí také svíčky z mezistěn). Srdcař je oceněním živnostníků, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu – přičemž to nevzdali a pracují dál.

Podnikatelská ocenění ve středních Čechách

- IBM Firma roku 2021 Středočeského kraje:

1. Varistar, s. r. o., Řitka – informační technologie v zemědělství

2. Dino Toys s r. o. Mnichovo Hradiště – výroba dětských her, obrázkových dřevěných kostek a plastové tatry

3. Metal Arsenal s. r. o. Lysá nad Labem – kovovýroba



- Moneta Živnostník roku 2021 Středočeského kraje:

1. Martina Pipková Loudová, Kutná Hora – návrh a výroba českého originálního oblečení

2. Josef Linhart, Černošice – bezlepkové vaření

3. Iveta Manieri, Kostelec nad Černými lesy – výroba sýrů a mléčných delikates



- Moneta Živnostník roku Srdcař 2021 Středočeského kraje: Kamila Rubešová, Kozomín – včelařství



Zdroj: David Pavlát, Communa