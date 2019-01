Praha /INFOGRAFIKA/ - Prodejci ovoce, bylinek, ale i dřevěných výrobků jsou na zavedení elektronické evidence tržeb připraveni. Bojí se ale, že jim dlouhé fronty a vyšší ceny zboží odeženou zákazníky.

Provozovatelé trhů jsou v telefonickém kontaktu se všemi svými farmáři a EET je tématem číslo jedna. „Všichni toho máme plnou hlavu," uvedl Karel Czaban, zástupce farmářských trhů na Spořilově, Černém mostě a Rajské zahradě.

EET pomůže z trhů odstranit překupníky

Podle něj všichni zúčastnění čekají, co se bude dít a jak se změna na jejich činnosti projeví. „Mají především obavy z toho, aby při větších frontách lidi evidencí nezdržovali a neodradili si tím zákazníky," uvedl Czaban.

Na druhou stranu podle něj EET pomůže odstranit z trhů překupníky, kteří nakoupí za sto a prodají za dvě stě. „Někteří z nich si jistě spočítali, že by to pro ně už nemělo smysl," upozornil Czaban. Po-vinnost vydat účtenku mají totiž nově jen ti obchodníci, kteří neprodávají svoje vlastní produkty. Přímých výrobců se EET začne týkat až 1. března 2018.

V Chorvatsku jsou farmářské trhy z EET vyloučeny

Ani tak se zavedení pokladen mnoha trhovcům nelíbí. Nadšený není třeba organizátor oblíbených trhů na náplavce Jiří Sedláček. „V Chorvatsku, které má být modelem a vzorem ministra financí, jsou farmářské trhy z EET vyloučeny. Evidence se vztahuje pouze na kamenné prodejny," uvedl.

Podle něj je ústředním tématem hovorů s farmáři princip předpokládané podezřívavosti, že oni nechtěli přiznávat tržby. „Není to jednorázový výdaj, ale trvalá zátěž pro podnik, takže farmářům nic dobrého nepřinese," myslí si Sedláček s tím, že jsou podle něj přitom trhy paradoxně posledním ostrůvkem svobody mezi globalizovaným světem, který reprezentují řetězce. „Namísto toho, aby se jim pomohlo rozkvést a rozvíjet, tak se jim šlape na paty, vždyť je to absurdní," doplnil Sedláček. I on také potvrzuje obavu, že budou na trzích větší fronty, které lidi odradí.

Pořadatelé mají obavy zejména o starší trhovce

Další věc, na kterou Jiří Sedláček poukazuje, je, že se EET nejspíše odrazí na ceně farmářských výrobků. „Může se stát, že dojde ke zdražení. Operací se totiž prodlouží prodejní doba výrobku," řekl Sedláček. Navíc se musí přičíst i náklady na pořízení pokladny.

Obavy mají pořadatelé zejména o starší trhovce. Ti se mnohem častěji nechtějí učit novým věcem. Překážka v podobě registračních pokladen je tak pro ně často nepřekonatelná. Už nyní vědí o pár prodejcích, pro které jsou to starosti navíc. A vzhledem k tomu, že se tím neživí, trhy radši vzdají.

Jak na tom budou vietnamské večerky

Povinnost mít registrační pokladnu se nevyhnou ani večerky. Protože jsou tyto obchody v hlavním městě téměř na každém kroku, spolupracuje ministerstvo financí už skoro rok se zástupci vietnamské komunity.

„Víme totiž, že většina letáků, brožur i webových stránek je v češtině," uvedla Michaela Tesařová z ministerstva s tím, že díky spolupráci se zástupci se ministerstvo domnívá, že jsou vietnamští podnikatelé na evidenci tržeb velmi dobře připraveni.

Žádný odklad kontrol se neplánuje

Jakékoliv úlevy a čekání, až si obchodníci kasy vyřídí, ministerstvo financí razantně odmítá. Kontroly evidence tržeb se budou odehrávat právě od 1. března. „Víme také, že řada prodejců nechala přípravy na poslední chvíli, ačkoli bylo zřejmé, že se jich EET týká," konstatovala Michaela Tesařová a dodala: „Finanční ani Celní správa ale žádný odklad u obchodníků neplánují." Evidence tržeb se naopak netýká prodeje služeb a zboží prostřednictvím automatů. „Výjimka reagovala na limity technických možností současných automatů," dodala Tesařová.