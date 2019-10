Obyvatelé hlavního města podle expertů z cestovního ruchu vybírají dovolené trochu jinak než lidé z regionů. Obě skupiny se přitom drží posledních trendů, jakými jsou first minute zájezdy, multigenerační dovolené, pobyty v prověřených kvalitních hotelích nebo exotice. Dobré hotely a tropické ráje přitom Pražané kupují v průměru víc než ostatní Češi, což je dané jejich ekonomickou silou.

„Pražané obecně řečeno směřují víc do vyšší kategorie ubytování, víc do přírody a víc za aktivitami, což vyplývá z toho, jaké je jejich město a jaké jim poskytuje ekonomické zázemí,“ popsal základní rysy pražské klientely mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Na vlastní pěst

Provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas považuje za typičtější pro obyvatele metropole také cestování letadlem několikrát za rok nebo trávení dovolené u moře mimo hlavní sezonu.

„Lidé z Prahy bývají slušně jazykově vybaveni a často volí méně strukturované a organizované dovolené, případně vyrážejí i na jiné kontinenty na vlastní pěst, tedy bez služeb cestovní kanceláře. Opět ale samozřejmě musím dodat, že takové typy cestovatelů existují všude jinde,“ zdůraznil Rušikvas.

Vedle „svobodného“ cestování nebo výjezdů „na poslední chvíli“ totiž další podstatná část Pražanů preferuje jistotu prověřeného komfortu. Blue Style, která patří mezi největší cestovní kanceláře v Česku a zaměřuje se na „rodinné dovolené“, prodala na letošní léto většinu zájezdů v rámci tzv. first minut, tedy s několikaměsíčním předstihem.

Sedmdesát procent klientely si objednalo hotely se čtyřmi nebo pěti hvězdičkami a 56 procent klientů představovaly bezdětné páry. Polovinu z těchto případů pak přitom tvořila skupina lidí ve věku od 45 do 65 let.

Poptávka po už zmíněné „exotice“ přitom roste rychleji než většina ostatních segmentů. „Evidujeme meziroční nárůst prodaných zájezdů na zimní sezonu do tzv. exotických destinací o desítky procent. Mezi nejoblíbenější patří Spojené arabské emiráty, dlouhodobě samozřejmě Egypt a dále například Thajsko, Mauricius, Srí Lanka nebo Maledivy. Nabízíme také Zanzibar, Keňu a Seychely,“ uvedla za CK Blue Style mluvčí Jana Ondrejechová.

Komfort na prvním místě

Statistiky vypovídající o stoupajících počtech klientů a vyhledávaných destinacích dokládají, že lidé nemají velké obavy z cest do Egypta, Tuniska nebo Turecka. „V případě Egypta reagoval turistický ruch na terorismus a další minulé incidenty de facto tím, že redukoval výskyt návštěvníků na zabezpečená nebo aspoň silně prověřená místa. Nedávná turecká operace v Sýrii cestování do Turecka zatím nijak neovlivnila. Většina klientů má na prvním místě vlastní bezpečnost a komfort. Například povahu režimu v dané zemi řeší vždy jen výrazná menšina lidí,“ dodal Ondřej Rušikvas.

Nově do Florencie nebo Lvova

Z pražského letiště se bude od zimy létat do 121 destinací ve 46 zemích.

Letový řád se rozšíří o dalších šest míst a 15 nových linek.

Nové spojení bude například do Lvova, Florencie nebo Permu.

American Airlines budou od 8. května příštího roku létat z Prahy také do Chicaga. Na linku nasadí dreamliner.

Specifikem a zároveň výhodou Prahy pro odcestování na vzdálenější dovolenou je pak samozřejmě existence největšího dopravního letiště v zemi. „Z Prahy odletělo v sezoně 2019 více než 80 % klientů cestovní kanceláře Blue Style,“ sdělila mluvčí Jana Ondrejechová.

Last minute z Německa

Letiště Václava Havla na druhou stranu třeba ale nepatří mezi „lákadla“ na zájezdy typu super last minute. „To je spíš případ některých oblastí západních a severních Čech poblíž německých měst, kde nabízejí tento typ výhodných zájezdů přímo na letišti. Praha není klasický last minutový trh,“ poznamenal Jan Papež.

Pražské letiště nicméně expanduje do nových míst a tím je otevírá i českým turistům. Jen od začátku letošního léta přibylo pět nových destinací a minimálně dvě další přibudou v dalších měsících.