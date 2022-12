Nejblíže centru, v místech, kde Kolbenova ulice “vyráží” na svoji cestu z města směrem k Hloubětínu, vyrůstá projekt Kolbenova park. Přímo u stanice metra Vysočanská jej buduje developer CPI Property Group. Ten zde postupně v několika etapách plánuje postavit šest bytových domů zasazených do vlastního centrálního parku, jehož součástí bude jezírko, inline dráha a hřiště. Kavárna, obchody a další služby pak budou situovány do části směřující do Kolbenovy ulice.