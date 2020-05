Krize vyvolaná šířením koronaviru už těmto subjektům přinesla od poloviny března propad produkce kolem dvou set miliard korun. A během dalšího roku je v tomto segmentu třeba počítat se ztrátou dalších minimálně čtyř set miliard. S takovými propočty kalkuluje analýza, kterou zpracovala na objednávku magistrátu poradenská společnost PriceWaterhouseCoopers (PWC).

„Chci s Pražany mluvit otevřeně. Musíme pochopit rozměr problému, připravit se na něj,“ komentoval závěry PWC náměstek primátora pro rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Dále připomněl, že problémy nedopadají jen na obyvatele hlavního města. „Praha tvoří dvacet šest procent hrubého domácího produktu celého státu a značná část daňových příjmů směřuje z metropole do regionů. Když se zde zastaví ekonomika, nebudou mít peníze ani další obce,“ varoval Vyhnánek.

Fond pomůže zachovat pracovní místa

Pražští zastupitelé napříč koalicí i opozicí se v dubnu dohodli na přípravě Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb. Do něj by mělo město zpočátku vložit asi dvě miliardy korun a postupně částku navyšovat. Peníze mohou být použity na podporu zachování provozů a pracovních míst.

V ideálním případě budou při rozdělování pomoci asistovat radnice městských částí a adresátem budou podnikatelské aktivity bez vazby na cestovní ruch. Praha v této krizi projevila příliš velkou závislost na tomto odvětví. Turismus chce město restartovat také mimo jiné rozdáváním kuponů na vstupy do památek na hotelových recepcích.

„Jsme rádi, že jsme našli shodu napříč politickým spektrem, že budeme při hledání nástrojů pomoci spolupracovat se zástupci podnikatelů. Expertíza a znalost podnikatelského prostředí je totiž pro úspěch přijímané podpory klíčová,“ uvedl opoziční zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS).

Koaliční politici opakovaně poukazují na to, že státní programy na podporu krizí postižených podnikatelů dosud Prahu opomíjely. Podle šéfa zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Babišova vláda „hodila pražské podnikatele přes palubu“. „Škody se ukazují větší, než jsme čekali. Podpora ze strany Prahy může být pouze doplňková, proto neustále přesvědčujeme vládu, aby pomohla malým a středním podnikatelům a připravila solidní plán jako v Německu,“ zopakoval výhrady šéf zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil.

Zkreslené analýzy?

Zmíněná analýza varuje, že jsou v Praze v ohrožení desítky tisíc pracovních míst. „Současný převažující scénář počítá s celostátně rychlejším oživením ekonomiky (oproti prognózám PriceWaterhouseCoopers pozn. red.). Analýzy objednávané politiky mají někdy tendenci vytvářet představu horšího vývoje a tím snížit očekávání veřejnosti. Pak by bylo možné deklarovat, jak skvěle krizi zvládli,“ upozornil hlavní ekonom Czech Fund a člen obnovené Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda, podle kterého jsou za dosavadní zdrženlivostí vlády k plošné a velkorysé pomoci podnikatelům spíš obavy z růstu zadlužení a z „černých pasažérů“ než zlé úmysly vůči Praze.

Odborníci i politici různých stran se shodnou, že bude třeba do ekonomiky v příštích měsících „lít“ minimálně desítky miliard korun. Zejména do nejpostiženějších odvětví jako jsou ubytovací a stravovací služby či kultura. „Přímý dopad na některé sektory bude zřejmý léta, nikoliv týdny či měsíce,“ konstatuje analýza pro magistrát.

„Obecně bych doporučil nechat firmám co nejvíc peněz. To neznamená odpustky, ale odkládání plateb sociálního pojištění, DPH apod. Po podání daňového přiznání za letošní rok se uvidí, kdo a jak podnikal. Jaké měl tržby i ztráty. Na základě toho bude možné oddělit zrno od plev - rozhodnout, pro koho by neodpuštění těchto odvodů znamenalo likvidaci,“ dodal Kovanda. Podle nějž budou patřit do této kategorie podniků „na hraně likvidace“ třeba hotely.