Pražský magistrát postaví Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5. Město nyní vypíše na stavbu tendr za 972 milionů korun. Stavbu nového mostu schválili pražští zastupitelé. Ozvala se kritika za řad opozice.

Dvorecký most. | Foto: Vizualizace - IPR Praha

Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším a má zlepšit dopravní propojení zlíchovského a podolského břehu Vltavy. Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) v týdnu řekl, že by se mohlo stavět od začátku příštího roku a hotovo by mohlo být o tři roky později.