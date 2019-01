Praha – Generální ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Jaroslav Ďuriš nesouhlasí s vyjádřením Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že nemohl kontrolovat stavbu metra A kvůli nečerpání dotací z EU. Úřadu prý nabídl, ať kontroluje i oblasti, kam podle zákona nesmí. Stavba čtyř nových stanic metra A z Dejvic do Motola vyšla na asi 20 miliard korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

NKÚ dnes uvedl, nemohl kvůli omezení své působnosti v zákoně stavbu prověřit. Úřad může kontrolovat hospodaření se státním majetkem, nikoliv s veřejným majetkem či majetkem státních firem a samospráv.

„Osobně jsem jim v době před zahájením kontroly sdělil, že stavba nebude v době jejich kontroly dokončena a k čerpání evropských peněz tudíž nedojde," řekl dnes ČTK Ďuriš. Následně prý úřadu řekl, že nechá představenstvem přijmout usnesení, že úředníci NKÚ mohou kontrolovat i ty oblasti, do kterých podle zákona úřad nesmí. „Nereagovali a kontrolu přesto dělali. Ta zpráva je pro mne nezodpovědná informace," dodal.

Podle Ďuriše navíc není pravda, že by Praha stavbu nekontrolovala, jak tvrdí úřad. „Těch kontrol bylo jen za mého působení tolik, že si je už všechny z hlavy ani nepamatuji," dodal. DPP začal evropské peníze na stavbu čerpat letos v červenci. Dosud dopravci dorazily zhruba tři miliardy korun, další peníze by měly přijít do konce letošního roku, celkem DPP získá zhruba sedm miliard.