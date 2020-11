Dům Radost, funkcionalistickou dominantu dolního Žižkova, čeká oživení. Dům se vrátí ke svým kořenům, zároveň ale musí reagovat na životní styl lidí v 21. století.

„Vlastnictví dnes lidi hlavně svazuje, trendem je sdílení věcí a komunitní bydlení,“říká jeden z majitelů domu Martin Louda.

Žižkov se proměňuje. Jak změny ve čtvrti vnímáte?Co říkáte na nové projekty, které na Žižkově rostou?

Mam radost z nedávno dokončeného projektu Churchill. Vznikl v něm mix kanceláří, bytů a obchodů a projekt logicky vytvořil spodní konec Žižkova. Z projektů, které teprve přijdou, se těším na nový urbanismus na nákladovém nádraží Žižkov a v jeho blízkém okolí. Ta lokalita si proměnu určitě zaslouží.

Jak by měla vypadat moderní čtvrť pro 21. století?

Moderní čtvrť je podle mě hlavně soběstačná jak pro sebe, tak pro lidi. Musí mít vybudovanou kompletní infrastrukturu a má nabízet jak možnosti práce, tak i vyžití pro volný čas. Zároveň produkuje malou uhlíkovou stopu a je udržitelná.

Jak se z pohledu developera mění požadavky lidí?

Pochopitelně se mění jejich životní styl. Ustupuje nutnost vlastnictví a přechází se na sdílení bytů i domů. Lidé dnes chtějí mít kvalitní osobní elektroniku, ale všechno ostatní si raději půjčí, tak aby nebyli na movité i nemovité věcí vázání. Všechno je dnes totiž relativně snadno dostupné, takže každý může dělat, co chce a kdy chce. Vlastnictví věcí může být naopak svazující. Mladí lidé navíc častěji tráví čas ve městech, kde žijí, a nevyjíždějí tak často za město. Očekávají tedy, že jim místo bydliště poskytne všechny služby.

Jak na to developeři reagují? Jaké jsou nové trendy v developmentu?

Jedním ze současných trendů v nemovitostech je vytváření polyfunkčních objektů, které lidem nabízí bydlení, místo pro práci i trávení volného času, služby, relax i zábavu. Místo pro práci i bydlení však může být ve sdílených prostorách, které je možné si přizpůsobit. Občanská vybavenost i nákupní možnosti jsou lidem na dosah ruky.

Vize budoucnosti je stále větší odcizování jedinců a individualismus, rodina pomalu přestává plnit svou funkci. Bydlení se tedy začne tomuto trendu přizpůsobovat a stále více lidí začne vyhledávat komunitní bydlení, které bude společenský kontakt suplovat. Lidé se budou potřebovat někde potkávat a shromažďovat. V rezidentních projektech se proto počítá i s určitými společenskými místnostmi a pracovníky, kteří se budou starat o animační programy.

Z hlediska urbanismu je trendem zahušťování zástavby ve velkých městech, protože je to ekologické a využívá se tak existující infrastruktury a občanské vybavenosti v okolí. To pak vede k omezování individuální dopravy a nedochází tak naopak k zahušťování dopravy veřejné.

Jak do těchto trendů zapadá dům Radost?

Radost bude pilotním projektem těchto trendů u nás. To, co jsem popsal výše, už funguje ve světových metropolích. Proto na to chceme reagovat i u nás.