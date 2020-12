Praha za výhodných podmínek poskytne pozemky bytovým družstvům a občanským spolkům pro výstavbu bytových domů. Pravidla obou forem podpory schválili zastupitelé. Zejména o družstevní bydlení se v minulosti vedly spory v koalici, v létě je Praha Sobě a Piráti na radě dvakrát schválit odmítli. Město nyní začne připravovat pilotní projekty na vytipovaných pozemcích.

Ilustrační snímek. Stavba domu. | Foto: Deník / Michal Fanta

Podpora družstevního i spolkového bydlení počítá s tím, že by město poskytlo svůj pozemek pro stavbu bytového domu prostřednictvím takzvaného práva stavby až na 99 let. Na tom by poté stavěla buď družstva založená magistrátem spolu se soukromým partnerem, nebo zvláštní občanské spolky, inspirované německými tzv. baugruppe. Pozemek v obou případech subjekty od magistrátu koupí až po splacení samotného domu.