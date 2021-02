Stanice pražského metra Palmovka je v pořadí již dvacátou šestou zastávkou, kde Dopravní podnik hl. m. Prahy nainstaloval novou navigaci s číslováním výstupů, a to od nástupiště až po jednotlivé východy z obou vestibulů.

Rozhodně se nejedná jen o nahodilé nekoncepční změny. Práce ve stanicích metra jsou sice prováděny v rámci pravidelné obnovy polepu informačního systému, ale do realizace byla zahrnuta doporučení Jednotného integrovaného systému hlavního města (JIS).

Systém je propojen i s Lítačkou

Informaci o nové navigaci na Palmovce přinesl dopravní podnik na svém twitterovém účtu a reakce uživatelů na sebe nenechaly dlouho čekat. Objevil se zde i dotaz, proč navigace nezahrnuje také označení příslušných spojů na povrchu, ke kterým východy vedou.

„Čísla linek nejsou na navigaci kvůli častým změnám v povrchové dopravě. IS by byl v mnoha případech neaktuální. Navíc pouze číslo linky nestačí, informace by musela být doplněna i o směr jízdy, a to současný informační systém z kapacitních důvodů není schopen zobrazit,“ vysvětluje na Twitteru dopravní podnik.

NOVÁ NAVIGACE NA PALMOVCE | Palmovka je 26. stanicí metra, ve které jsme nainstalovali novou navigaci s číslováním výstupů, a to od nástupiště až po jednotlivé východy z obou vestibulů.

Brzy vyměníme stávající navigaci za novou ve stanici Národní třída a Ládví. pic.twitter.com/wR1mEhR6zY — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) February 5, 2021

Číslování výstupů stanic metra je zahnuto ve vyhledávači spojení na stránkách pražského dopravního podniku a je propojeno i s aplikacemi Idos a Lítačka. Další stanicí, ve které se v nejbližších týdnech chystá výměna stávající navigace za novou je Národní třída, po ní přijde na řadu Ládví.