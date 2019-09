Pražský dopravní podnik (DPP) platí za dodávky tepla do svých šesti vozoven pětinásobně více než před dvěma lety. O případ, na který upozornil Český rozhlas, se už zajímá policie i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Smlouvy jsou navíc podle DPP do listopadu 2022 nevypověditelné.

Dopravní podnik si v minulosti ve svých šesti vozovnách topil sám. V roce 2016 do nich ovšem začal odebírat teplo od firmy České teplo. Ta již dodávala teplo do zbývajících vozoven. Spolupráce s firmou začala v roce 2003. „Studie a analýzy, které si DPP nechal vyhotovit jak interním právním oddělením, tak externími subjekty potvrdily, že tato smlouva z roku 2003 je platná a nevypověditelná,“ uvedl mluvčí Daniel Šabík. „Je to dědictví z minulosti, které nám zde bohužel zůstalo,“ dodal.