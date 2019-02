Pražský dopravní podnik (DPP) chce letos zahájit jednání se Škodou Transportation o budoucnosti údržby vlaků metra na linkách A a B. Deníku Zdopravy.cz to řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. Příští rok totiž končí nynější smlouva.

Nejpravděpodobnější možností je právě prodloužení spolupráce s plzeňskou strojírnou. „Budeme zvažovat všechny alternativy, ale varianta pokračování spolupráce se Škodou je reálnější, pokud to bude mít nějaké odpovídající ekonomické parametry,“řekl Witowski na dotaz, zda se dopravce nevrátí k modelu údržby vlastními silami.

V jednáních tak půjde především o cenu. Podnik má na obou linkách celkem 93 původem sovětských vlaků, které prošly modernizací (typ 81-71M). Přestavbu dělala právě Škoda Transportation. Na lince A jich je 41, na „béčku“ 52. Kompletní servis jim zajišťuje rovněž Škoda, jen loni za něj dopravní podnik zaplatil 774 milionů.

Vlaky bez řidiče

Podobnou smlouvu uzavřelo bývalé vedení Martina Gillara na podzim se Siemensem, který se stará o vlaky na trase C. A bude tomu tak i dalších 15 let. Nová smlouva má hodnotu zhruba 7,5 miliardy, ta současná vyprší s koncem roku. Dopravní podnik má na „céčku“ celkem 53 souprav M1, které Siemens (v konsorciu s dalšími firmami) postupně dodával v letech 2000 až 2011.

Witowski má i jasnou vizi pokud jde o budoucnost flotily. V roce 2027 by měl být zahájen provoz na nové trase D, kde budou jezdit automatické vlaky. Ty by se postupně měly rozšířit na trasu C a vytlačit z ní dnešní vlaky Siemens. „Tím pádem se vlaky od Siemensu budou postupně přesouvat na trasu B, kde staré ruské vlaky postupně zmizí. Ale to se bavíme o horizontu do roku 2040,“ říká Witowski.