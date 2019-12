„Je to příklad úspěšné spolupráce ve prospěch občanů městské části. Konstruktivní a férové jednání s developerem nám umožnilo nalézt výrazně citlivější variantu, než přivést na náměstí stovky nových aut. Investor rozuměl tomu, že stojíme za rezidenty a chceme zachovat ducha náměstí, my jsme zase intenzivně hledali možné cesty, abychom umožnili Praze 1 se rozvíjet a oživovat ´hluchá´ místa, jakým je právě opuštěný vnitroblok. Díky dohodě také může na jaře začít rekonstrukce Václavského náměstí a vrátí se na něj stromy, lavičky, pítka a živá pěší zóna,“ uvedl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

Revitalizace spodní části náměstí začne na jaře příštího roku. Pro Pražany i turisty vznikne nové a moderní veřejné prostranství, které bude zahrnovat kromě místa pro kulturní akce také nové stromořadí a chodníky. Součástí akce bude mimo jiné stavební připravenost pro možné budoucí umístění tramvajové trati. Práce by měly skončit do konce roku 2021.

Savarin v novém

Ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou pak mají pod hlavičkou nového komplexu Savarin vzniknout kanceláře, obchody, služby, bistra a restaurace, venkovní prostory a pasáže, které budou kompletně přístupné veřejnosti. „Jsem rád, že se dospělo ke konstruktivní dohodě,“ komentuje dohodu místostarosta a radní pro územní rozvoj místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme).

Investor plánuje zrekonstruovat také historické budovy ve vnitrobloku včetně barokního paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera nebo historické jízdárny. Projekt vzniká pod taktovkou ikonického britského studia Heatherwick, které stojí za unikátními projekty po celém světě, navíc je často oceňováno právě za revitalizaci opuštěných prostor.

Savarin se skládá ze čtyř na sebe navazujících a současně vzájemně propojených samostatných částí se svým vlastním charakterem. Nové pasáže umožní volný průchod dříve nepřístupným centrem metropole.

„Jsme opravdu rádi, že jsme s Prahou 1 našli společné řešení, které bude to nejlepší pro veřejnost i obyvatele centra města. Umístění ramp do garáží na Václavském náměstí nebylo naším výmyslem. V souladu s územním plánem byl tento způsob řešení parkování již součástí architektonické soutěže na ztvárnění nové podoby náměstí konané před patnácti lety. Město se pak dohodlo s tehdejším majitelem projektu v sousedním vnitrobloku. My jsme před třemi lety tyto nemovitosti koupili a celý projekt jsme následně přepracovali,“ říká Simon Johnson, výkonný ředitel skupiny Crestyl.