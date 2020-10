Na Těšnově pod mostem magistrály vyroste během října nové logistické depo. Své kontejnery si sem umístí zatím pětice firem – DPD, DHL, PPL, Dachser a Messenger. Zboží jim sem v ranních či večerních hodinách přiveze kamion, v depu jej pak kurýři naloží na nákladní elektrokola a rozvezou cílovým zákazníkům. Inspiraci našly firmy v zahraničí.

Pilotní projekt poběží půl roku a každý z dopravců bude mít jedno až dvě kola. „Zájem zatím projevilo osm firem. Ne všechny jsou na to vybavené. Další by se měly přidat později,“ říká Jakub Ditrich ze společnosti ekolo.cz, která projekt koordinuje společně s magistrátním Institutem plánování a rozvoje (IPR) a městskou Technickou správou komunikací (TSK), která na pozemku zatím provozuje parkoviště. „Město do projektu dává pozemek. Logistická firma dostane prostor pro jeden kontejner, podílet se bude na provozních nákladech, které vycházejí přibližně na 20 tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje Ditrich.

Méně dodávek na chodnících

Projekt vychází ze studie IPR, kterou v červnu schválili pražští radní. Podle jednoho z jejích autorů, Marka Zděradičky, objem zásilek během koronavirové krize narůstá. Smyslem projektu je tak mít v ulicích méně dodávek, jejichž řidiči mnohdy parkují na chodnících či přechodech a zabírají zbytečně místo.

„Pokoušíme se v centru nahradit dieselové dodávky nákladními koly. Bude méně hluku i emisí. Mohou vykonat až polovinu jízd ve městě v rámci malých zásilek, což je čtvrtina všech zakázek ve městě,“ myslí si radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Potenciál se tak otevírá i díky tomu, že město chystá omezení vjezdu aut do centra nad 3,5 tuny. „Od příštího roku bychom chtěli zavést, že povolení ke vjezdu získají jen kamiony splňující normu euro 5 a od dalšího roku euro 6. V budoucnu chceme jít ještě přísnější regulací,“ řekl Scheinherr. Podle něj mohou být kola skvělá například pro zásobování Malé Strany a Smetanova nábřeží.

Dražší a méně efektivní

Nákladní vozítka, která si poradí s dlážděnými ulicemi a nezastaví je ani obrubník, stojí ovšem okolo půl milionu korun. „V Praze 1 nám v tuto chvíli jezdí pět dodávek. Budeme mít zatím jedno kolo. Pak uvidíme, co dál,“ říká za dopravce GLS Michal Macoun. Podle jeho odhadů pendluje po Praze 1 okolo 25 dodávek pěti dopravců, jejichž náklad by zvládlo rozvážet 80 těchto kol.

„Ve Stuttgartu nás takovéto doručování vyjde zhruba o 15 % dráž než klasické. Levnější to nebude, ale chceme mít kvalitnější život,“ říká ředitel společnosti Dachser Jan Pihar s tím, že i tak je provoz v německém městě ziskový.

Například kurýři DHL v Praze zatím jezdí na jednom kole v oblasti Chodova a Krče. „Měli jsme i pěší kurýry, batoh jim ale nestačil. Jsme si vědomi toho, že to bude dražší a méně efektivní,“ dodává manažer firmy Michal Pošíval.

Projekt se rozjede v listopadu, aby firmy zvládly předvánoční nápor. Příští rok v dubnu pak nastane jeho vyhodnocení. Pokud bude úspěšný, povedou se jednání o vzniknu dalších dep. V opačném případě se kontejnery jednoduše odvezou.