Developeři stále častěji vypisují soutěže architektů. Mohou přinést jiný pohled

Jméno architekta není v tuzemských podmínkách tím, co by rezidenčnímu projektu výrazně přidalo na atraktivitě. V posledních třech letech se na trhu zapráší po každém bytě v téměř jakékoli lokalitě. Vysoká poptávka však vzhledem k ekonomickému cyklu netrvá věčně a v přípravě jsou dosud nevídaně velké projekty. Do popředí zájmu se tak postupně dostává i kvalitní urbanismus a zajímavá architektura.

3 fotografie v galerii › Parková čtvrť. Pro přeměnu severní části Nákladového nádraží Žižkov vybrala Central Group v architektonickém workshopu sedm ateliérů, které vytvoří návrhy jednotlivých budov. Autorem urbanistické koncepce je architekt Jakub Cigler. | Foto: Central Group

Největší tuzemští developeři se začínají obracet na nejlepší tuzemské, či dokonce světové architekty. O budoucí zástavbě velkých území rozhodují architektonické soutěže. Společnost Central Group už postavila několik tisícovek bytů, přičemž spoléhala na vlastní tým architektů a projektantů. V roce 2014 se ale rozhodla vyzvat nejlepší tuzemské ateliéry, aby navrhly výškové budovy pro její projekt na Kavčích horách. Soutěž, kterou Central Group vypsala společně s pražským Institutem plánování a rozvoje, zaštítila Česká komora architektů (ČKA). Zvítězil návrh AP Atelieru renomovaného architekta Josefa Pleskota. Chybějící byty už Praha v minulosti dvakrát řešila. Pomohl stát i developeři Přečíst článek › Projekt sice kvůli svým parametrům zatím uvíznul v povolovacím procesu, společnost Central Group ale pokračuje v pořádání architektonických soutěží pro rozvoj brownfieldů na Žižkově. Soutěž je ideální „Česká komora architektů soutěže považuje za nejlepší způsob, jak vybrat kvalitní řešení území a ohlídat regulérnost podmínek,“ říká architekt Ivan Plicka z vedení České komory architektů. Soutěž na zástavbu části bývalého nákladového nádraží na Žižkově vypsal i další velký investor, společnost Penta Real Estate. Boj proti developerům se mění. Občané začínají spolupracovat s vedením Prahy Přečíst článek › „I když máte jasnou představu o budoucí podobě a využití lokality, soutěž může přinést jiný pohled, zamezit stereotypům. U větších projektů je důležité, když jsou ve výběrové komisi nestranní odborníci a zástupci municipality, čímž se výrazně omezí možná budoucí nedorozumění,“ vysvětluje Pavel Streblov, ředitel Penta Real Estate pro komerční výstavbu. Stejně tak developer Sekyra Group řeší prostřednictvím soutěží a workshopů budoucí podobu brownfieldů na Smíchově a Rohanském ostrově. Ceny bytů v architektonicky pestrých areálech budou vyšší, ale promítnou se do nich také atraktivnost lokality, řešení veřejného prostoru či kvalitnější materiály a standardy interiérů. Zmírní se pravidla? Developeři, kteří se rozhodli jít cestou soutěží pod hlavičkou ČKA, teď volají po zmírnění pravidel. „Soutěžní řád komory je psaný spíš pro veřejné zakázky,“ říká Dušan Kunovský, majitel Central Group. To se týká například odměn pro účastníky soutěže, jež se řídí podle ceny stavby a rozsahu dokumentace, a tak jsou výrazně vyšší u velkých urbanistických celků než třeba u mateřské školy. Není kde stavět. Developeři se vrhají na rekonstrukce činžáků Přečíst článek › „Tento problém se ale může týkat i veřejné zakázky například na nemocnici,“ doplňuje Plicka a dodává: „Valná hromada ČKA souhlasila, že výše odměny může být upravena.“ Podle Kunovského mají jednání s ČKA o další úpravě soutěžního řádu pokračovat. Například chce prosadit, aby se to, že projekt vzešel z architektonické soutěže, následně promítlo do jeho schvalování. Sponzor ceny za architekturu

Největší bytový developer Central Group se stal novým generálním partnerem České ceny za architekturu, kterou letos už počtvrté pořádá Česká komora architektů.

O prestižní cenu se uchází 186 děl, realizovaných v tuzemsku mezi lety 2014 až 2018. Téměř tři čtvrtiny projektů postavili soukromí investoři. Sedm přihlášených staveb vzešlo z architektonické soutěže, kterou zaštítila Česká komora architektů.

Nejvíc přihlášených, celkem 81, jsou stavby pro bydlení. Práci českých architektů bude hodnotit sedmičlenná mezinárodní porota.

Předsedá jí Imke Woelk, v Berlíně působící architektka a teoretička architektury. Vítěz a další ocenění budou vyhlášeni 14. listopadu. Místo jedné vily tři bytové domy. Postup developerů se nelíbí starousedlíkům Přečíst článek ›

Autor: Denisa Holajová