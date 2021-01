Opozice v Praze 11 se bouří proti prodeji městských pozemků u Litochlebského náměstí. Podle developera se obchod týkal několika malých parcel, pořízených v rámci zcelování území pro chystaný projekt Nový Opatov.

Okolí stanice metra Opatov se zkrášlí, Jižní Město bude mít své náměstí. | Foto: MČ Praha 11

Magistrátní zastupitelé odhlasovali prodej parcel v prosinci. „Občané by se rádi jednání zúčastnili, ovšem před Vánocemi, v noční hodinu a v nouzovém stavu, to bylo téměř nereálné o to zjevně šlo,“ bouří Hnutí pro Prahu 11. „Předložili jsme argumenty, proč se Praha nemá zbavovat klíčových pozemků, zejména za nemístně nízkou cenu. Naše slova sice znepokojila, avšak koalice ruku v ruce s opozicí Litochleby prodala,“ doplňuje hnutí, které dlouhodobě kritizuje výstavbu na Jižním Městě.