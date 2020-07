Kýženým cílem navrhovaného zákona z dílny ČSSD mají být nižší ceny bydlení pro určité skupiny obyvatel. Podle ekonomů by ale při prodeji celého balíku bytů za nákladovou cenu vzrostly naopak tržní ceny zbývajících jednotek.

„Pokud by developer dosáhl u čtvrtiny stavěných bytů nulové marže, musel by o čtvrtinu zvýšit marži u ostatních bytů. Výsledkem by tedy bylo citelné zvýšení ceny tržně prodávaných bytů. Za problém bych považoval i celkové pokřivení cenových relací na trhu, které by se mohlo stát podhoubím pro spekulace a korupci,“ argumentuje Pavel Sobíšek z UniCredit Bank.

Toho se obává také analytik Lukáš Kovanda. „Obecní zastupitelstva získají bezpracně majetek, s nímž budou moci nakládat zcela netržně, třeba přidělovat byty na bázi korupce,“ zdůrazňuje.

Raději změňte stavební právo

Šéf Asociace developerů, zastupující zhruba polovinu pražských stavitelů, Tomáš Kadeřábek politikům vzkázal, aby se raději zaměřili na změnu zkostnatělého stavebního zákona: „Chtějí-li politici skutečně pomoci k levnějším bytům, nechť prosadí kvalitní a efektivní rekodifikaci stavebního práva. Aby se na povolení nečekalo osm a více let. Ať výstavbu bytů především pro mladé rodiny podpoří daňovými úpravami.“

V praxi jsou zatím někteří developeři ochotni vyjednávat s městskými částmi o přenechání, maximálně jednotek bytů, výměnou za podporu projektu.

Skupina převážně akademiků a politiků, v níž figurují také předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba, pirátská poslankyně Olga Richterová, bývalá radní za Zelené Petra Kolínská či exstarosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha Sobě), rozeslala dopis, v němž rozporuje odmítavé reakce zástupců byznysu na návrh ČSSD.

„Vyzýváme k lepšímu nastavení pravidel pro vyváženou diskusi o krizi bydlení, jejich příčinách a řešení, aby v tomto tématu nedocházelo ke zkreslování debaty ve prospěch zájmů finančních skupin,“ apeluje přes pět desítek signatářů. Volají po tom, aby média „dávala slovo kritickým odborníkům a těm, na které krize bydlení každodenně dopadá“.

Vlastní recept na řešení palčivé situace s raketově rostoucími cenami skupina zatím nepředstavila.