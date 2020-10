S pořízením parcel má problémy téměř polovina developerů. Bytové domy proto stále častěji rostou v bývalých výrobních areálech. To ale znamená ještě delší povolovací proces kvůli nutným změnám územního plánu.

Firma Trigema právě dokončuje téměř 150 bytů v Nuslích na místě, kde do konce 90. let fungovala mlékárna. Pozemek v proluce činžovních domů lákal k nové výstavbě, ale ještě před deseti lety byly náklady na jeho „vyčištění“ příliš vysoké. Z toho důvodu největší český stavitel bytů Central Group tehdy z rozjednané koupě areálu vycouval. Z dnešního pohledu je to jedno z atraktivních míst nedaleko centra.

„V Praze, kde je nedostatek parcel, si v podstatě nemůžete předem definovat svoji klientelu a teprve pak pro ni cíleně hledat lokality a stavět tam byty,“ popisuje Martin Hübinger, majitel developerské společnosti Realism.

„Když vidíme zajímavou parcelu, která má potenciál, tak se ji snažíme koupit a teprve potom připravíme projekt, který vyhodnotíme jako vhodný pro určitou skupinu zájemců o nové bydlení,“ doplňuje Hübinger.

Záludnosti brownfieldů

Developeři dnes staví v průměru až třetinu svých projektů v takzvaných brownfieldech (nemovitost, která je nedostatečně využívaná, zanedbaná – pozn. red.). Podle průzkumu společnosti CEEC Research mezi čtyřmi desítkami šéfů developerských firem ale stát dělá minimum pro obnovu těchto areálů.

Nejčastěji stavitelé zmiňují jako překážku čas nutný pro změnu územních plánů, dále nedostatečné zmapování starých ekologických zátěží, finanční náročnost obnovy a nedořešené majetkoprávní vztahy.

„Vlastníme dva brownfieldy v Praze. Oba jsou ve fázi změny územního plánu, takže zatím buď slouží původnímu účelu, nebo je využíváme k pronájmu,“ líčí Petr Beneš, ředitel společnosti Geosan Development. „Dosud jsme realizovali projekty jen v prolukách a na ‚zelené louce‘, takže zatím nemůžeme porovnat samotnou výstavbu, ale proces povolování už ano. Ten je u brownfieldů rozhodně delší,“ dodává.

Geosan je jednou z firem, které zamířily také mimo Prahu. U Poděbrad prodává parcely pro výstavbu rodinných domů. Do bytových projektů se však podobně jako většina developerů z metropole nepouští. Bez znalostí lokálního prostředí včetně kontaktů na místní úřady a samosprávu je to podle nich riskantní.

Na okraj Prahy aktuálně zamířila s projektem Nové byty Sobín firma PMS, která buduje byty ve městech na Nymbursku.