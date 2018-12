Devadesát procent Pražanů by preferovalo vlastní byt. Polovina na něj nemá

Necelá polovina Pražanů bydlí ve vlastním bytě nebo domě. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos, která se dotazovala více než tisíce obyvatel hlavního města na to, jak bydlí a jak by bydlet chtěli. Šetření ovšem zároveň ukázalo, že velká část dotázaných nebydlí podle svých představ. Na otázku: Jaký typ bydlení preferujete? totiž přesně 90 procent oslovených odpovědělo, že by upřednostnilo vlastnické bydlení.

Na vlastnickém bydlení považují lidé za nejdůležitější jistotu (nezávislost na pronajímateli) v 56,4 procentech. Třetina lidí (33 procent) hodnotí kladně to, že díky vlastnímu bytu nebudou mít ve stáří s bydlením finanční starosti. Možnost nemovitost kdykoli prodat je důležitá pro necelých deset procent oslovených. „Vlastní bydlení preferují lidé napříč všemi věkovými kategoriemi. Není tedy pravda, co tvrdí někteří noví politici, že lidé a to hlavně ti mladí nechtějí být vázáni hypotékou a dávají přednost nájmům,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Nejmladší dotázaná kategorie od 18 do 26 let by totiž volila vlastní bydlení v 88,5 procentech případů. Budování městských bytů je pro Prahu drahé, říká pirátský radní Zábranský Přečíst článek › Z výsledků je zřejmé, že i mladí lidé dnes na bydlení nahlížejí především pohledem nákladů a v době, kdy není rozdíl mezi splátkou hypotéky a cenou nájemného nijak dramatický, pro ně představuje vlastnické bydlení z dlouhodobého hlediska výhodnější variantu. Pokud si ji samozřejmě mohou dovolit. A nemusí se ani obávat situace, kdy by potřebovali byt zatížený hypotékou prodat. Banky jsou na tyto varianty připraveny a převod nemovitosti s hypotékou je dnes již běžnou záležitostí. Fakt, že lidé nebudou vázáni dlouhodobými finančními závazky, boduje u nájemního bydlení. Pouze však v 25,8 procentech případů. Stejně tak flexibilita neboli možnost kdykoliv se odstěhovat (v 17,7 procentech). Největší část z těch, kteří bydlí v nájmu, a to celých 48,4 procenta ale uvedlo, že nemá na vlastní byt dostatek prostředků. Praha vzhlíží v „sociálním bydlení“ k rakouské metropoli. Ale byty rozprodala Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý