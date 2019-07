I když povolení ke kácení ještě vydáno nebylo, o osudu zeleně na soukromém pozemku Metrostavu je s největší pravděpodobností rozhodnuto. V zatáčce nad rušnou křižovatkou má vyrůst celkem 91 bytů včetně penthausů s terasami v posledních patrech. Součástí má být ale i veřejné dětské hřiště a mateřská škola.

„Štve nás, že město nechá vykácet desítky stromů. Odborník na zeleň na místo přišel až ve chvíli, kdy už je stavba povolena,“ řekla obyvatelka Klamovky Alena Štěpánková a členka Spolku za záchranu Klamovky . „Nelíbilo se nám, že na místo zeleně chce postavit vysoké věžáky. I když už je v podstatě rozhodnuto, chceme, aby se o tom vědělo a dostalo do povědomí lidí,“ dodala Štěpánková.

Proti kácení však nebyli jen členové Spolku za záchranu Klamovky, petici, která ho odmítá, sepsali i místní občané.

Kácení se nedotkne parku Klamovka

Neprostupné, nevyužívané, oplocené území bylo podle územního plánu určeno k obytné zástavbě v roce 1985, později bylo uzemním plánem určeno pro veřejné vybavení a sport. V roce 2014 za starosty Milana Jančíka (ODS) byl územní plán změněn na funkční plochu určenou k obytné funkci. Kácení a zástavba se ale nedotknou vedlejšího parku Klamovka.

Stavebník získal územní rozhodnutí loni v srpnu. Ke stavebnímu povolení mu už chybí získat pouze souhlas ke kácení, o které požádal v polovině dubna. 11. června pak proběhlo místní šetření svolané Odborem životního prostředí Prahy 5 i za účasti zástupců Spolku za záchranu Klamovky. Developer se ale zavázal vysadit stromy nové.

Vysadí nové stromy

„Stavebník souhlasí s náhradní výsadbou a rozvojovou péčí 78 kusů nových stromů na území Prahy 5 jako náhrady za ekologickou újmu způsobenou kácením,“ uvedl za Metrostav mluvčí Vojtěch Kostiha.

Developer původně plánoval výstavbu ve větším měřítku, kvůli čemuž se dostal do sporu se Spolkem za záchranu Klamovky. Ten ale zhruba před rokem společně s Prahou 5 uzavřel mediační dohodu. Její podmínkou bylo, že se žádná ze stran již nebude odvolávat.

„Nechceme porušit mediační dohodu, chceme, aby se kácelo jen to, co je technologicky nutné,“ řekl za spolek Ilja Mráček. „Byl jsem ale ubezpečen, že se bude kácet jen to, co se musí,“ dodal Mráček s tím, že poraženy by měly být určitě stromy podél Podbělohorské ulice.

Mediační dohodu podporuje i radnice Prahy 5. „Tato dohoda má nadále naši podporu. Výsledek Mediační dohody znamená zástavbu v rozsahu výrazně menším, než dovoluje stávající územní plán. Proto jej za stávající situace považujeme za lepší řešení, než výstavu bez omezení,“ píše se v dopise podepsaném starostou Danielem Mazurem (Piráti). K samotnému kácení se ale radnice nevyjádřila.