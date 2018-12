V tomto týdnu proběhlo ve Velkém sále pražského paláce na břehu Vltavy už 225. Žofínské fórum. Tradiční debata odborníků za účasti politiků se tentokrát týkala otázky bydlení a staveb. Téma se dá shrnout tak, že Praze ujíždí vlak.

Úterní akci v paláci Žofín zaštítily Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Na plénu vystoupila také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), kterou vyšetřuje policie v případu agentury CzechTourism kvůli nehospodárnému chování při nákupu reklamy.

Avšak odborníky netrápí tolik tahle kauza, která se nabalila k problémům premiéra Andreje Babiše (ANO), ale fakt, že při schvalování výstavby se Česko dostalo do vlastní překombinované legislativní pasti. „Pro investorskou atraktivitu a konkurenceschopnost země je třeba začít stavět!“ apeluje na vládu SAR v tiskové zprávě.

Sdružení pro architekturu a rozvoj uvádí, že v délce povolovacího řízení staveb se za poslední čtyři roky Česká republika propadla mezi rozvojové africké státy na 156. místo z celkem 190 zemí. „České právo je neuvěřitelně nabobtnalé, vnitřně nekonzistentní a protkané nedůvěrou. Zároveň je pro žadatele nastaveno nepřátelsky. Na investora hledí a priori jako na zločince,“ uvedl právník, kunsthistorik a člen SAR Jiří Plos.

Novely salámovou metodou

Dušan Kunovský, jeho kolega a šéf developerské společnosti Central Group, zase vyzývá konkrétně ke změnám územního plánu v Praze tak, aby bylo na území hlavního města dost pozemků k výstavbě. Podstatné je podle Kunovského také zajistit tržní prostředí se zdravou konkurencí mezi developery a bankami bez zbytečné přeregulace a zásahů veřejné správy.

„Rekodifikace stavebního práva je běh na dlouhou trať, chceme se proto pokusit o několik novel salámovou metodou,“ uvedla na žofínském diskusním fóru náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová.

Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (TOP 09) uvedl, že do legislativní pasti upadl také stát s velkými infrastrukturními stavbami, takže je s Prahou na jedné lodi. Podle Hlaváčka je podstatou krize dostupnosti bydlení v metropoli dán hlavně střetem veřejného a soukromého zájmu. „ Pro Čechy je specifické, že vždy najdou řešení v technické rovině, v té psychologické nikdy,“ uvedl primátorův náměstek zodpovědný za územní rozvoj.

„Problém je chaos, kdy každý zasahuje do všeho a protestuje se už i proti prospěšným infrastrukturním stavbám. Pokud se chaos bude prohlubovat, bude posilovat aktivismus a ten nás jednou sežere,“ doplnil místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Komplikovaná struktura v Praze

S předsedou pražské organizace občanských demokratů Portlíkem souhlasí i urbanisté - shodně totiž upozorňovali na alarmující graf o výstavbě, která je ve Středočeském kraji daleko vyšší než v hlavním městě. Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) tak na to nemá žádný vliv. „My ale do budoucna nedokážeme nápor z vnějšku zvládnout, I když otevřeme brownfieldy, nebude to podle mě stačit,“ zmínil ředitel IPR Ondřej Boháč.

Podle účastníků Žofínského fóra neexistuje v žádném jiném západním městě tak komplikovaná struktura jako v Praze. Hrozí tak, že rozvoj realitního trhu se přesune do okolních metropolí. Developery poslední dobou Praha neláká.

Sdružení pro architekturu a rozvoj zmiňuje, že české hlavní město se člení na 57 městských částí a má 22 stavebních úřadů, kdežto třeba Vídeň má 23 městských částí a jeden stavební úřad. SAR proto podporuje myšlenku na zřízení pražského centrálního stavebního úřadu.

„Je věcí Prahy, kolik a kde stavebních úřadů bude mít, my do toho nemáme co mluvit, je to svobodná volba města,“ uvedla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Pavlová.

Ale primátor Zdeněk Hřib (Pirátská strana) se při debatě Deníku vyjádřil tak, že se mu zřízení centrálního stavebního úřadu moc nelíbí. „Přestane to fungovat i tam, kde to dosud fungovalo. Teď chceme jít cestou - nazval bych to virtuálním centrálním stavebním úřadem. Pokud by vznikl centrální úřad, byl by magistrát sám sobě odvolacím úřadem,“ řekl Hřib na Setkání s primátorem.