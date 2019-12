V kraji a hlavním městě pojede podle kontraktu v průměru 1769 spojů denně. Smlouva počítá s 2211 vlaky a 5,14 milionu naježděných kilometrů ročně. Umožňuje také zapojení dalších dopravců, kteří při postupném otevírání trhu mohou převzít až čtvrtinu provozu. Zatím to ale není aktuální.

Státní dopravce se ve smlouvě zavázal k investicím do vlaků. Pro trať Praha-Kladno by dráhy měly koupit nové motorové vlaky v hodnotě mezi 850 miliony až jednou miliardou korun. Dalších skoro 645 milionů korun by mělo jít na modernizaci vozidel pro hlavní město a Středočeský kraj.

Za nedodržení standardů mohou padnout sankce

Zrekonstruováno bude například 71 vlaků CityElefant, které zajišťují většinu elektrifikovaných tratí. V plánu je také modernizace 49 Regionov. Za dva roky by v opravených vlacích například mělo fungovat internetové připojení. Další investice budou záviset na dalších dohodách Prahy a kraje. Smlouvy s hlavním městem i krajem zajišťují i některé konkrétní standardy dopravy, jako jsou například služby ve vlaku a jejich vybavení. Za jejich nedodržení mohou být vůči dopravci uplatněny sankce.

České dráhy budou podle smlouvy zajišťovat i prodej jízdenek, a to v 16 pražských a 69 středočeských místech. Ve vlacích bude také možné uplatňovat jízdenky Pražské integrované dopravy (PID).

Regionální doprava na pražské a středočeské železnici by měla v příštích letech růst. Už v jízdním řádu, který začal platit v neděli, vzrostly kapacity na tratích Praha-Mladá Boleslav/Mělník a Praha-Kladno-Rakovník.