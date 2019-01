Pražští radní vyměnili většinu členů dozorčí rady Pražských služeb, které se starají o svoz a zpracování dvou třetin odpadu v metropoli. Místo lidí jmenovaných minulým vedením města zasednou v kontrolním orgánu městské akciové společnosti zástupci současné koalice: Petr Hlubuček a Radek Vondra ze Spojených sil pro Prahu nebo Kornélie Gottmannová z Pirátské strany.

V dozorčí radě bude naproti tomu dál působit Alexander Bellu (ODS) jako zástupce opozice a také Petr Štěpánek (Zelení). Jedno ze sedmi dosavadních míst zůstane zatím neobsazené. Důvěru radních zřejmě má i nadále dlouholetý ředitel Pražských služeb Patrik Roman. Petr Hlubuček označil jeho práci za kvalitní a případné změny v představenstvu zatím nechtěl předjímat.

Radní rovněž navrhli změny ve společnosti Zdroj pitné vody Káraný. I tam by mělo jít o výměnu členů dozorčí rady. Odvoláni mají být například bývalá radní Prahy 8 Anna Kroutil (ANO) nebo pražský zastupitel Ondřej Prokop (ANO). V případě Úpravny vody Želivka by se měla změnit nejen dozorčí rada, ale i představenstvo. Město do něj nominovalo vodohospodáře J. Hrušku a J. Rosického.