„Mrakodrapy mohou být kontroverzní z mnoha důvodů, ať už proto, že mění zažité panoráma města, nebo proto, že mají negativní dopad na místní. Někdy se však objeví takový, který zkrátka uráží estetické cítění obyvatel,“ píše v úvodu webového článku zpravodaj americké stanice.

Pražský Top Tower, který podle autora vypadá, „jako by ropný tanker narazil do administrativní budovy“, srovnává CNN s londýnským mrakodrapem Tulip (Tulipán) od architektonického studia Foster and Partners. Budova, jejíž stavbu financuje miliardář Jacob Safra, má mít 305 metrů a stát se druhou nejvyšší v anglické metropoli. Jenže londýnský starosta Sadiq Khan projekt prozatím zamítl. Plány kritizovali někteří britští historici a lidé na internetu se budově vysmívali: Spíše než tulipán připomíná obří spermii, penis či vibrátor.

Ve facebookových diskuzích se i v Česku lidé vyjadřují k projektu Trigemy nedaleko stanice metra Nové Butovice. „Poté, co se Blob (návrh Národní knihovny na Letné od Jana Kaplického) rozmazával několik let, je poněkud zvláštní, že tanker zapíchnutý doprostřed sídliště nikdo neřeší. Ale asi to je tím, že to je ta uvědomnělá symbolika klimatopokalipsy a navíc je to pro Prahu, kam se sjíždějí opilci z celého světa, ta pravá atrakce. Je ovšem pravda, že architektuře Nových Butovic by pomohlo pouze kobercové bombardování, takže je to vlastně jedno,“ hodnotil jeden z uživatelů a dodal, že pořád doufá, že Top Tower je pouze vtip.

„Doufám, že tato obluda nebude realizována. Myslím, že dvojčata na Velké Ohradě bohatě stačí,“ přidává se další člověk s negativní reakcí. „Ještě že bydlím dost daleko. Bude to strašit nad Prahou. Nejdřív (Kaplického) chobotnice a teď už rovnou Titanic. Co nás ještě čeká?“ ptá se další diskutující, z nichž někteří zmiňují i poněkud rozporuplné přijetí projektu architektky Evy Jiřičné na Žižkově.

Osm jiných variant projektu

CNN citovala v článku prohlášení předsedy představenstva firmy Marcela Sourala: „Projekt připravujeme již více než dva roky a finální podobě předcházelo osm jiných variantních řešení. V průběhu této doby jsme sbírali a stále ještě sbíráme podněty od odborníků, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a samozřejmě i místní veřejnost.“ Podle vyjádření Trigemy při oficiálním představení má dílo evokovat apokalyptické výjevy spojené s ekologickými hrozbami.

Zahraniční novinář zmínil také Černého, který spolupracoval s architektem Tomášem Císařem ze studia Black n´Arch: „Černý je proslulý svými kontroverzními pracemi včetně Entropy, díla vyrobeného při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009, které zobrazuje každou zemi EU pomocí národního stereotypu.“

Text upozorňuje rovněž na to, že historické centrum Prahy je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a výškové budovy jsou v centru města zcela zakázány. Butovice však leží mimo památkově chráněnou rezervaci. Když před třemi týdny Trigema kontroverzní projekt ukázala veřejnosti, neuvedla, zda má ke stavbě příslušná povolení. Práce chce developer v ideálním případě začít v roce 2021, stavba by měla trvat tři roky, odhadované náklady přesahují dvě miliardy korun.