Ze tří přímých letů zruší aerolinka jeden s odletem v pondělí. V nabídce zůstanou i nadále dva lety týdně s mezipřistáním v Si-an, celkově tak bude dopravce nabízet čtyři lety z Prahy týdně.

Letiště Praha hlásí rekord. Cestujících přibylo hlavně na dálkových linkách Přečíst článek › „Dovolujeme si vás informovat, že China Eastern Airlines ruší od 1. 3. 2020 pondělní lety MU708/707 mezi Prahou a Šanghají,“ napsaly aerolinky českým prodejcům.

Rušení linek může souviset s prezidentovou kritikou

Lety jsou již vymazány z rezervačního systému, místo toho nabízí aerolinky v pondělí spojení přes jiná evropská města s přestupem. Přímé lety do Šanghaje do konce února nabízí aerolinky v pondělí, úterý a sobotu, s mezipřistáním v Si-an v neděli a čtvrtek.China Eastern Airlines létají do Prahy od roku 2016, na linku nasazují letadlo Airbus A330-300. Časopis Respekt včera uvedl, že rušení linky do Pekingu může souviset s čínským tlakem vůči Česku nebo s nedávnou kritikou Číny prezidentem Milošem Zemanem za nedodržené investice v Česku.

Přímé spojení není jediná možnost

„V tuto chvíli nemáme od dopravců další informace o změnách v letovém řádu. Situace se může pochopitelně z provozních či jiných důvodů měnit a tyto změny jsou vždy na rozhodnutí dané letecké společnosti. Ohledně dalších podrobností se doporučujeme obrátit přímo na leteckou společnost,“ řekla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.V roce 2019 využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou celkem 188 tisíc cestujících v obou směrech. Jedná se ovšem o všechny cestující na přímých linkách bez ohledu na národnost, turisté čínské národnosti do Prahy cestují také na jiných nepřímých linkách s přestupem.

Podle ředitelky prodeje letenek Student Agency Věry Janičinové by případné zrušení přímého spojení Prahy s Šanghají cesty tuzemských zákazníků do Asie příliš neovlivnily. „Většina z nich preferuje cestování například se společností Emirates s přestupem v Dubaji. A to jak pro cesty do hlavního čínského města, tak například do Hongkongu či Šanghaje,“ řekla Janičinová. Rekordní investice. Botanickou zahradu v Praze čeká výrazná proměna Přečíst článek ›

Přímá letecká spojení z Prahy do Číny:

Hainan Airlines – Peking – 3× týdně – zahájení 2015

China Eastern Airlines – Šanghaj – 5× týdně – 2016

China Eastern Airlines – Si-an – 2× týdně – 2017 (mezipřistání na lince do Šanghaje)

Sichuan Airlines – Čcheng-tu – 2× týdně – 2016