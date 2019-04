Na rozdíl od jiných „únikovek“ v dubnu otevřená hra má lidi spíše pobavit než vystrašit. Je součástí projektu Chyťte Bureše, který vznikl v roce 2017 jako reakce na politickou situaci v Česku. Prodalo se téměř deset tisíc stejnojmenných stolních her.

„Cílem projektu není určovat, kdo nebo co je a není správné. Koncept Chyťte Bureše se snaží humorně zdůraznit absurdity dnešního politického světa a vzbuzuje otázky, které by si měl před vstupem do volební místnosti položit každý občan,“ uvádějí tvůrci konceptu v tiskové zprávě. Lukáš Polák si chválí, že jejich humor lidi baví, a věří, že jejich aktivity mohou určité věci změnit.

Jediné místo, kde jde opravdu chytit

„Ke hře samotné nejsou nutné žádné znalosti z politiky, vše důležité najdete uvnitř, navíc jsme se snažili projekt uzpůsobit i pro hráče, kteří únikovou hru dosud nehráli, a oslovit tak co nejširší publikum, jež ví, kam Bureš patří!“ doplnil spoluautor Josef Dvořák.

Úniková hra trvá hodinu za cenu 249 korun za osobu. Na adrese Na Švihance 1527/9 funguje v době mezi 9:00 - 22:30. Podle webu je světovým unikátem a Praha 2 je jediným místem, kde jde (Babiš alias Bureš) opravdu chytit.

Je to prasárna, řekl Babiš o Čapím hnízdu

Premiér způsobil rozruch, když den poté, co kauzu ohledně zneužití padesátimilionové dotace při stavbě luxusní farmy předali vyšetřovatelé státnímu zastupitelství s návrhem na obžalobu, vyměnil ministra spravedlnosti. Jana Kněžínka vystřídá Marie Benešová, poradkyně prezidenta Miloše Zemana a bývalá šéfka rezortu ve vládě Jiřího Rusnoka i dlouholetá poslankyně za ČSSD.

„Popírám čistky ve státním zastupitelství, to je prostě hysterie naprosto nesmyslná,“ řekla Benešová agentuře ČTK. „Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to dvanáct let stará věc. Považuji za absolutní skandál, že ještě obvinili moji manželku a moji rodinu. Je to neuvěřitelná prasárna,“ prohlásil Babiš v rozhovoru pro MF DNES. Deník přitom patří do holdingu Agrofert ve svěřenském fondu premiéra a šéfa hnutí ANO.

V rozhovoru pro deník Právo zase Babiš vyvrátil - podobně emotivně - spekulace opozice a části veřejnosti o změnách na státní zastupitelství tak, aby zastavil trestní stíhaní proti vlastní osobě. „Kdybychom chtěli vyměnit pana (Pavla) Zemana (nejvyššího státního zástupce - pozn. red.), tak jsme to mohli udělat dávno, když byla menšinová vláda. Proč by to paní Benešová dělala? Proč stále spekulujete o nesmyslech? Navíc o odvolání nejvyššího žalobce by musela rozhodnout vláda,“ řekl.