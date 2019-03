/FOTOGALERIE, VIDEO/ V úterý v deset hodin dopoledne uplyne přesně 80 let od doby, kdy i přes začátek nacistické okupace Československa obléhaly ulici Na Poříčí na pražském Novém Městě tisíce lidí. Bílá labuť - svého času nejmodernější obchodní dům v Evropě - slaví nostalgické výročí. Avšak nyní už zákazníky neláká a současný vlastník doufá, že se podaří chráněnou kulturní památku opravit.

„Bílá labuť, to je více než obchodní palác – je to chrám práce, zboží a lidí, v němž každodenní prodávání byste měli zahájiti hrou na varhany,“ psal dobový tisk o otevření obchodního domu v centru hlavního města. Do Prahy se sjížděli lidé z celé republiky. „Ačkoliv všude řádila druhá světová válka v Praze u Bílé labutě to vypadalo, že se nic neděje. Lidé obdivovali nový obchodní dům, kde se dalo sehnat prakticky cokoliv,“ vzpomíná oficiální facebooková stránka obchodního domu.