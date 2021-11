Máte potvrzení o očkování nebo o testu? Tuto otázku dostal reportér Pražského deníku ve všech podnicích, které v pondělí 1. listopadu v Praze navštívil.

Obvyklou úvodní větu při návštěvě restauračního zařízení o obsahu objednávky číšníci nyní doplňují žádostí o předložení potvrzení o očkování nebo o negativním testu. Nejinak tomu bylo i v Bubenečském pivovaru v Bubenči. „Lidé nám to často ukazují i sami, trochu nás to zdržuje, není to ale nic hrozného, všichni to zatím pochopili,“ sdělila obsluha pivovaru. Během sychravého podzimního dne sedělo uvnitř přes poledne jen pár lidí.

Potvrzení o očkování by nám lidé měli ukazovat sami při vstupu, přejí si hostinští.Zdroj: Deník/Pavel KopeckýNěkteří hosté tuto „komplikaci“ vítají. „Jsem ráda, že se to kontroluje. Nechci, aby se zase zavíraly hospody a hlavně školy. Je mi líto dětí, které budou muset být samy doma, chybí jim kamarádi a podepisuje se to dost na jejich psychickém i fyzickém stavu,“ sdělila Kateřina Koutná, jedna z návštěvnic pivovaru.

Podle hostinských je ale nemožné doklady kontrolovat přímo u vstupu nebo dokonce venku před vchodem do restaurace. „Museli bychom najmout dalšího člověka, který by to hlídal. Budujeme s našimi zákazníky dobré vztahy a nechceme nikoho vyhazovat,“ vysvětlil barman.

O potvrzení požádala při objednávce i servírka v kavárně Zasekávák v Praze 6. „Od rána se nám zatím nestalo, že by to někdo neměl nebo nechtěl ukázat, lidé to většinou vědí a mají to připravené. My jsme malá kavárna a zvládám to kontrolovat sama, nikoho jsme na to najímat nemuseli,“ dodala.

Podle hostinského Václava Vojíře, jenž provozuje v Praze čtyři podniky, jde s každým hostem pouze o malé zdržení. V jeho podnicích v Potrefené huse na Smíchově a na Albertově Na Slupi bezinfekčnost zvládají kontrolovat jen s minimální časovou prodlevou. „Nemyslím si, že je kvůli tomu nutné najmout více personálu. Pro zákazníka se nic nemění, je ale potřeba počítat, že v koncentrovaných časech může obsluha trvat o něco málo déle,“ řekl Vojíř a zároveň dodal, že pravidla o bezinfekčnosti tu byla už dříve. „Nikdo je ale nekontroloval, bylo to na orgánech státní správy. Ta se své povinnosti zbavila a přenesla ji na nás.

Z jakého důvodu, to netušíme, možná je nebyla schopna sama dodržovat. Dávají tím najevo určitou nedůvěru v naše hosty a zákazníky,“ soudí muž, jenž v oboru podniká přes 20 let.

V Dejvické sokolovně hosty na nová pravidla upozorňují cedule na dveříchi uvnitř restaurace. „Rádi bychom, aby nám potvrzení lidé ukazovali sami, když přijdou. V pondělí od rána nám jej dva lidé odmítli ukázat, urazili se a odešli. Je to nepříjemné, ale nestojí nám za to riskovat pokutu,“ sdělila obsluha s tím, že se obává kontrol.

Častějšími kontrolami hrozil v pondělí v souvislosti se zpřísněnými protikoronavirovými opatřeními ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), jak uvedl po pondělním jednání Ústředního krizového štábu.