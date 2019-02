Nejdelší cesta, kterou doposud řidič využívající aplikaci Taxify absolvoval, byla trasa z Letšitě Václava Havla do italských Benátek. Měřila 816 kilometrů a trvala téměř 10 hodin. Už jen suchý výčet vypadá neobvykle. Ale co se za těmi čísly skrývá?

Čtyři turisté z Lotyšska letěli z Rigy do Benátek s přestupem v Praze. Před přistáním však do jejich letadla uhodil blesk, což dva z těchto cizinců vylekalo natolik, že odmítli nastoupit na navazující let. Taxify je estonská firma a v hlavním městě sousedního státu se používá rovněž, skupina se tedy rozhodla ji využít a zjistit, kolik by stála cesta do Itálie autem.

Řidič jet nechtěl

Aplikace ukázala cenu zhruba jedenáct tisíc, což vycházelo 2750 korun na osobu. Tak jedem! řekli si Lotyši. „Řidič dle jeho slov jízdu původně jet nechtěl, ale skupina ho přemluvila. Během jízdy mu hradili jídlo i pití a v Benátkách ho pozvali na večeři. Řidič poté v Benátkách na jeden den zůstal, protože historické město předtím ještě nenavštívil a následně se vrátil zpět do Prahy,“ popsal pro Pražský deník detaily Jan Novosad, který mediálně zastupuje firmu Taxify v Česku.

Nakonec z toho byl tedy nečekaný zážitek. Právě na pražském letišti začíná podle Novosada nejvíce jízd, následuje Dlouhá ulice s množstvím barů a nočních podniků a náměstí Jířiho z Poděbrad jakožto komunitní centrum na rozhraní Žižkova a Vinohrad. „Nejčastěji se jezdí na Letiště Praha, hlavní nádraží a náměstí Míru,“ doplnil Novosad s tím, že nejčastěji se cestující mohou svézt ve Škodě Octavia, ale vozový park Taxify disponuje třeba i Teslou S nebo luxusními limuzínami.

Novela zákona vadí oběma stranám

Světem taxislužeb ovšem nyní hýbe novela zákona připravovaná ministerstvem dopravy. Zástupci klasických taxikářů ji považují za likvidační paskvil a sporný bod je podle nich „velmi vágně napsaný“. Jedná se o to, že by měla za přepravu nést odpovědnost kromě řidiče také zprostředkující služba - dispečink i mobilní aplikace, kterou používá například Taxify a Uber. Novela vadí oběma (jinak znesvářeným) stranám.

„Odpovědnosti se nebráníme. Je třeba ji však nastavit správně,“ uvedl pro Pražský deník a E15.cz Roman Sysel, šéf společnosti Taxify pro Česko a Slovensko. „V současné podobě zákona je ona odpovědnost platforem stanovená tak, že ji není možné pro nikoho na trhu s veškerým vynaloženým úsilím dodržet.“ Ministerstvo dopravy však svůj postup hájí. „Zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů je nutnou podmínkou fungování trhu taxislužby v liberalizovaných podmínkách,“ citoval mluvčí rezortu Lenku Rezkovou webu deníku E15.

Problém s čísly u Taxify

Sysel navíc upozornil na další problémy jako třeba omezení používání aut pro více řidičů či omezení možnosti využívání aut z carsharingových firem. „Při povinném označování vozů zase může docházet k jízdám mimo systém, a tak i k okrádání zákazníků a neplacení daní. Poslední, na co upozorňujeme, jsou některé praktické věci v novele, které jdou proti trendu digitalizace státní správy,“ dodal ředitel české a slovenské pobočky Taxify.

Jestli odpadne například povinnost používat taxametr nebo zda střešní svítilnu nahradí samolepka na voze, není zatím jasné. Provozovatelé alternativních taxislužeb se snaží s politiky dojednat lepší podmínky. Taxikáři v poslední době už několikrát protestovali, loni na podzim se jich v Praze ovšem sešlo jen velmi málo.

Sdružení českých taxikářů v únoru zatím pouze sdílením podporuje kolegy ze Španělska či Polska, kteří proti Uberu a spol. také demonstrují a například v Barceloně dostala americká firma zákaz. Taxify v Praze podle rozhodnutí soudu také nesmí jezdit, než splní zákonné podmínky. Verdikt však má odkladný účinek, takže aplikace funguje dál.

Slovenská reportérka Zuzana Kovačič Hanzelová pak na sociálních sítích varovala před rizikem, že řidiči mohou vidět číslo zákaznic a někteří je pak stalkují. Skandál u sousedů firma vždy v konkrétním případě řeší, v Česku díky kontaktu skrze centrální spojovatelské číslo něco podobného zřejmě nehrozí.