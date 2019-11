Podle tiskové zprávy statistického úřadu byl v rámci celého Česka objem výdajů za cestovní ruch 292 miliard korun a hrubá přidaná hodnota sektoru přesáhla 128 miliard korun.

„V roce 2017 byl podíl Prahy 31 % na zaměstnanosti a 36 % na hrubé přidané hodnotě v odvětví. V Praze podobně jako v Karlovarském kraji pracoval každý třináctý pracující v turismu,“ uvedl Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ. Tyto kraje jsou také jediné dva, kde převažuje počet zahraničních turistů nad tuzemskými.

A není překvapení, že nejvíce jich stále míří do hlavního města, kde oproti loňskému roku přibylo letos sedmdesát tisíc ubytovaných cizinců. Podle magistrátní agentury Prague City Tourism se však nárůst celkového počtu hostů opět mírně zpomalil. „Dvouciferné procentní přírůstky evidujeme u návštěvníků z Ukrajiny (+23 %), Japonska (+19 %) nebo Francie (+10 %),“ sdělila mluvčí Barbora Hrubá s tím, že oproti loňsku se zvýšil počet domácích turistů - těch se v Praze ubytovalo skoro milion.

Letní sezoně stále vévodí turisté z Německa

„Největší množství zahraničních hostů do Prahy zamířilo z Německa, Spojených států amerických, Spojeného království, Ruska, Itálie a Číny. Největší přírůstky z hlediska celkového počtu hostů jsme zaznamenali u návštěvníků z Ukrajiny, Spojených států amerických, Francie, Polska, Slovenska a Japonska. Největší úbytky pak evidujeme u hostů z Jižní Koreje, Německa, Turecka a Rakouska,“ interpretuje statistická data Prague City Tourism.

Co se však týká jen letní sezony, tak tabulkám vévodí turisté z Německa. Od července do září jich do Prahy zavítalo téměř čtvrt milionu. Byť Němců stejně jako Číňanů se v tomto období v hlavním městě ubytovalo o víc než čtyři procenta méně. Celkově tu v létě přenocovalo 2,298 milionu lidí. Průměrná doba zůstává dlouhodobě stejná a činí 2,3 noci. V průměru alespoň tři noci v Praze strávili návštěvníci z Izraele, Ruska - ale také Malty, Kypru nebo Chorvatska.

Hostů z Číny je méně všude

Celorepublikově sice Poláci na druhém místě vystřídali hosty ze Slovenska, ale v případě hlavního města od začátku roku i v rámci třetího čtvrtletí mírně vedou Slováci. Hosté z Číny před rokem byli třetí nejpočetnější národností mezi turisty v Česku, letos jich meziročně ubylo o 2,2 procenta na 210 tisíc.

Jak už byla řeč, úbytek Číňanů zaznamenal i pražský magistrát. Kvůli nedávnému vypovězení partnerské smlouvy s Pekingem očekávají politici další pokles. Avšak komunistický režim hrozí městské radě v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) poněkud tvrdší odvetou. I přesto, že by mohlo na konci roku do Prahy i celého Česka zavítat méně turistů z Číny, analytici očekávají rekordní rok. Český statistický úřad do aktuálně zveřejněných čísel navíc nepočítá krátkodobé pronájmy typu Airbnb.