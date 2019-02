Chystáte se na jaře příštího roku na výlet vlakem z Prahy do Ostravy? Zřejmě vám nezbude nic jiného, než si k lístku pořídit místenku. Její povinné zavedení chystají České dráhy. V dálkových vlacích Českých drah si zatím k jízdence pořizuje místenku jen zhruba každý pátý pasažér.

Ve většině vlaků ale bývá zdarma při nákupu jízdenky přes e-shop nebo aplikaci Můj vlak. Při nákupu na pokladně bývá většinou za 35 korun. „U soukromých dopravců je to běžná záležitost. U nás si cestující zvykli, že místo většinou je. Tím, jak lidí ve vlacích přibývá, to ale už přestává v řadě případů platit,“ řekl člen představenstva Českých drah Michal Štěpán. Podle Štěpána by k případnému přechodu na povinně místenkové vlaky mělo dojít k 1. únoru či březnu.