České aerolinie ruší další linku. Přestanou létat do Jekatěrinburgu

Z letového řádu Českých aerolinií zmizí po čtrnácti letech spojení do čtvrtého největšího ruského města. Od 21. ledna zruší spoje do Jekatěrinburgu. Zjistil to deník Zdopravy.cz z rezervačního systému aerolinky a potvrdil i mluvčí ČSA Daniel Šabík.

Během dvou týdnů jde tak o konec už čtvrté linky. Před vánočními svátky oznámil dopravce konec linek z Prahy do Ostravy a Bratislavy a současně ukončení spojení z Bratislavy do Košic. Velké škrty v ČSA. Končí pravidelné spojení z Prahy do Ostravy i Bratislavy Přečíst článek › „Mohu potvrdit rozhodnutí zrušit pravidelný provoz mezi Prahou a Jekatěrinburgu. Důvod zrušení je čistě ekonomický, provoz linky je ztrátový. Konečné rozhodnutí o zrušení linky bylo schváleno naším hlavním akcionářem, společností Smartwings,“ řekl Šabík. Dál ještě budou ČSA několik týdnů nabízet místa na lince Ural Airlines. České aerolinie už na konci října ukončily provoz sezónní linky do ruské Ufy, s jejím obnovením v létě nepočítají. ČSA k 95. výročí oblékly letušky do retro kostýmů. Jaká je uniforma století? Přečíst článek › ČSA spojení do Jekatěrinburgu zavedly v roce 2004, létaly většinou čtyřikrát týdně. Aktuálně jde po lince do Soulu o druhou nejdelší trasu v síti dopravce, let trvá necelých pět hodin. Na trase zůstane i nadále po odchodu ČSA spojení společnosti Ural Airlines, které před několika dny spustily současně spojení Prahy s moskevským letištěm Žukovskij. Práva na lety do Ruska mají přejít z ČSA pod Smartwings. Majitel dopravce ale podle rezervačního systému s provozem do Jekatěrinburgu pod svoji značkou nepočítá. ČSA končí s letadly A319. Půjčí je Eurowings a vrátí leasingovým firmám Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra