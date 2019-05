Ceny parkovacích stání rostou. Vyprodaná bývají již před dokončením projektu

Ceny parkovacích stání v developerských projektech v Praze v posledních pěti letech vzrostly až o polovinu, náklady na pořízení jednoho takového místa jsou zhruba 300 tisíc korun. Jejich počet v daném projektu je často vyšší než počet bytů. Více než 90 procent jich je v podzemních garážích, v centru je to ještě větší podíl. Vyplývá to z odpovědí developerských společností, které oslovila média. Prodejní ceny nových bytů za posledních pět let vzrostly v Praze téměř o 90 procent.

„Na ceny garážových stání má vliv jak charakteristika projektu a lokalita, kde se nachází, tak celkový vývoj nabídky a poptávky na rezidenčním trhu a aktuální obchodní strategie daného developera. S tím souvisí i fakt, že se v posledních letech v metropoli kvůli zavádění modrých zón pro nerezidenty značně omezuje celkový počet venkovních stání," uvedl mluvčí společnosti Trigema Radek Polák. Největší problém? Hlavně parkování, až pak turisté, říkají obyvatelé centra Přečíst článek › Podle údajů Českého statistického úřadu dojíždí denně do Prahy zhruba 200 tisíc lidí, záchytná parkoviště však nabízejí jen necelé 4 tisíce míst. „To vše se samozřejmě promítá do rostoucích cen za garážová stání. Zatímco před pěti lety se v Praze nabízelo zhruba za 200 tisíc korun, v současnosti jejich cena často převyšuje 300 tisíc," doplnil Polák. Podle něj se ceny garážových stání nezvyšují tolik jako u bytů. Výjimkou je centrum Prahy, kde je pro parkování ještě omezenější prostor než v okrajových částech. Zájem se do ceny nepromítá Mluvčí Central Group Marcela Fialková připomněla, že normy a Pražské stavební předpisy přesně stanovují, kolik parkovacích stání musí developer ke každému projektu vytvořit. „Obvykle jen malý počet 1+KK nemá parkovací stání. Zbytek bytů má minimálně jedno, velké byty pak obvykle dvě. Poměr mezi podzemními a nadzemními parkovacími stáními je dán typem projektu a lokalitou. V širším centru je mají projekty obvykle výhradně krytá. Ve velkých projektech je minimální část parkovacích míst i na povrchu. Ta jsou ale obvykle určena jako parkování pro návštěvy," sdělila Fialková. Do Prahy míří další firma na carsharing, slibuje až 500 hybridních toyot Přečíst článek › Podle mluvčího Finepu Davida Jiruška je zájem o parkovací stání vysoký a standardně se vyprodají ještě před dokončením projektu. „Podobné je to také například se sklepy nebo jinými sladovacími prostory v domě. Ceny stání rostou poměrově jako ceny bytů," podotkl Jirušek. Ekospol podle generálního ředitele Evžena Korce zájem klientů do ceny parkovacího stání nepromítá. Jediným kritériem je podle něj cena, za kterou ho stavební firma postaví. „Aktuálně činí pořizovací náklady na jedno parkovací stání zhruba 300 tisíc korun. My si k tomu marži nepřipočítáváme, naopak na jeho prodeji proděláváme," dodal Korec. Podle Poláka se zejména u větších projektů se stovkami bytů stává, že některá garážová stání zůstávají prázdná. Developer tak sice splní normu, ale ta někdy daný projekt prodraží až o desítky milionů korun. Hlavní město zvažuje zavedení vodních tramvají. Studie vyčíslí náklady Přečíst článek ›

Autor: ČTK