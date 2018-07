Ceny nového bydlení v Praze stále rostou. Průměrný byt stojí šest a půl milionu

Kdy se to zastaví? A zastaví se to vůbec? Průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě pořád stoupá. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 24 procent na 94 tisíc korun za metr čtvereční, oproti konci prvního čtvrtletí je to nárůst o 6,2 procenta. S rostoucí cestou celkem logicky klesá prodej bytů v Praze - meziročně se snížil o 3,5 procenta na 2750.

Statistika vyplynula z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group. Společnost Ekospol, jejíchž metodiku využívá rovněž Institut plánování a rozvoje Prahy, uvádí, že metr čtvereční je dostupný za průměrných 92 917 korun s tím, že průměrná rozloha nabízených bytů je zhruba 70 m2. Takže za průměrný byt byste museli zaplatit okolo 6,5 milionu korun.

"Přestože nabídka nových bytů v posledním čtvrtletí mírně rostla, tempo navyšování cen nepolevuje. Cenové stabilizaci by pomohlo, pokud by se podařilo na trh pustit větší počet nových projektů, který by tak zájem o bydlení lépe nasytil. Do doby, než se poptávka více nevyrovná s nabídkou, bude tlak na ceny stále výrazný," uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Že trend zdražování ještě neskončil, potvrzuje rovněž analytik Matyáš Hančl z Ekospolu. Podle developerů ještě letos průměrná cena atakuje hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. Za poslední tři roky ceny nových bytů v Praze vzrostly téměř o 70 procent.

Zmiňovanou hranici už však překročily ceny bytů v centru hlavního města. A netýká se to pouze historické části Prahy. „Konkrétně v Praze 1 se nové byty nabízí za průměrných 166 792 korun za metr čtvereční a Praze 2 za 157 595 korun za metr čtvereční," konkretizuje analytik Hančl. "Vysoké ceny jsou také v Praze 8 (112 695 korun za metr čtvereční) a vůbec poprvé překročily průměrné ceny stotisícovou hranici také v Praze 3 (108 058 korun za metr čtvereční),“ dodává zástupce Ekospol.

Podle developerské firmy lze sehnat cenově nejdostupnější byty v městských částech Praha 9 (82 112 korun za metr čtvereční), Praha 10 (83 011) a Praha 4 (86 862). V porovnáním s minulým obdobím se pouze lidem na desítce pořízení vlastního bydlení neprodražilo.

Podle majitele Central Group Dušana Kunovského se poptávka po novém bydlení za poslední tři měsíce téměř vyrovnala situaci z let 2015 a 2016, kdy byl rezidenční trh na vrcholu. Statistiky uvádějí, že se za prvních šest měsíců prodalo skoro dva a půl tisíce nových bytů za více než 16 miliard, přitom developeři sehnali kupujícího u více než patnácti set bytů během druhého čtvrtletí roku 2018.

"Poptávka je v současnosti i přes rostoucí ceny stále silná. Je to dáno snahou zájemců o hypotéku získat úvěr ještě před zavedením přísnějších doporučení ze strany ČNB, která začnou platit od října. Vyšší prodeje tak očekáváme i ve třetím čtvrtletí, pak ale bude podle všeho následovat pokles," doplnil Kunovský.

Navíc nabídka stále ještě stačí, počet dostupných bytů se pohybuje už dva roky okolo čtyř tisíc. V roce 2014 ve stejném období zaznamenal snad největší boom, kdy dosáhl až na sedm tisíc. "Nízká nezaměstnanost a zatím ještě relativně dostupné hypoteční financování zvyšuje poptávku po novém bydlení, kterou již řadu let nedokáže trh dostatečně pokrýt. O bydlení v Praze je zájem, roste jak počet jejích obyvatel, tak zájemců z řad investorů. Aby se nabídka nových bytů zvýšila, musela by se jasně nastavit a dodržovat pravidla či změnit zákony, které by urychlily momentálně příliš zdlouhavý proces schvalování nové výstavby," dodal generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.