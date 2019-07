Meziroční růst prodejních cen nových bytů v Praze na konci června v porovnání s koncem března zpomalil zhruba o deset procentních bodů na 8,6 procenta. Mezičtvrtletně ceny klesly v průměru o 2,5 procenta na 102 058 korun za metr čtvereční. Jde o první pokles po prudkém zdražování v posledních čtyřech letech. Počet prodaných bytů v prvním pololetí meziročně klesl o devět procent na 2500. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které zveřejnily na tiskové konferenci.

| Foto: Metrostav Development a.s.

Vizualizace projektu „Byty na Vackově". | Foto: Metrostav Development a.s.

„Nové byty v Praze po letech výrazného zvyšování cen v posledním čtvrtletí mírně zlevnily. Považujeme to nicméně jen za krátkodobý výkyv, který způsobilo zařazení dvou velkých levnějších projektů do prodeje. Celkově i nadále očekáváme, že ceny nových bytů v Praze mírně porostou, a to v jednotkách procent,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský. Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala šlo o projekty Na Vackově od Metrostavu a Kaskády Barrandov od společnosti Finep.