Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) se rozhodla k uzavírce některých ulic v centru metropole kvůli tomu, že při tramvajové výluce na Smetanově nábřeží se některé spoje zpožďovaly. Původně avizované třídenní dopravní opatření pak magistrát prodloužil až do 17. listopadu. Radní debatují také o tom, že by toto řešení bylo v budoucnu zavedeno trvale.

Spolek AutoMat po deseti dnech zveřejnil na facebookové stránce takzvanou Smetanovu revoluci, která apeluje na to, aby cesty na Smetanově nábřeží a Malé Straně sloužily jen pro městskou hromadnou dopravu, rezidenty Prahy 1, zásobování, vozy Integrovaného záchranného systému, cyklisty a chodce.

„Bouře 'na internetech' postupně utichají a podél Vltavy se opět táhnou řetězy aut. Tramvaje opět nabírají zpoždění, lidé dýchají horší vzduch a cyklisté se tudy bojí projet,“ píše AutoMat k této výzvě a žádá občany o podpisy.

Mantra „ažbudeokruhismu“

„Během uzavírky zněla éterem oblíbená mantra 'ažbudeokruhismu' (z centra zmizí auta, až budou za desítky let dokončené okruhy). Lidé jakoby zapomněli, že Strahovský tunel měl odklonit auta z Malé Strany, Blanka zase na billboardech slibovala auta z centra dostat pod zem. Jak to dopadlo, víme všichni. V Praze i centru je aut v součtu víc. Čekat na další okruhy, které by pomohly centru, je chiméra,“ doplňují akvitisté a příznivci cyklistiky. Pro trvalý zakáz aut v dotčené oblasti by pravděpodobně zvedla ruku i většina řidičů tramvají.

Společnost Lime, která v Praze provozuje (poněkud kontroverzní) sdílení elektrických koloběžek, oznámila, že během zmíněné uzavírky vzrostl počet jízd v centru o více než 20 procent: „Ukazuje se tak, že elektrické koloběžky mohou dobře sloužit coby dopravní řešení a pro obyvatele se stát variantou náhradní ekologické dopravy.“

Plnohodnotný dopravní prostředek

„Lime je řešením na chronické dopravní zácpy a je svým způsobem samozřejmě smutné, že lidé začnou o zelenější alternativě dopravy přemýšlet až ve chvíli, kdy je jízda autem nemožná, ať už kvůli zákazu, nebo kvůli neúnosné ztrátě času v zácpě,“ uvedl v tiskové zprávě provozní manažer Limu Ondřej Široký, jehož těší, že někteří Pražané uvažují o limetkově zelených skútrech jako o plnohodnotném dopravním prostředku.

Podobnou ekologickou alternativu by se mohly stát v budoucnu takzvané hybridy, jichž by se případný zákaz vjezdu teoreticky nemusel týkat. Například Toyota informovala, že její vozy na hybridní pohon dokáží po Praze jezdit až ze dvou třetin zcela bez emisí – tedy čistě na elektrický pohon.

Tuto tezi potvrdil podle automobilky 24hodinový test vozů Toyota na hybridní pohon pod názvem Toyota Eco Race 2019, jehož se zúčastnily tři modely napříč různými tržními segmenty. „Nejlepší posádka dosáhla na téměř 40 km dlouhé trase s vozem Toyota Corolla spotřeby 3,3 litru benzínu na 100 km a 73 procent jízdy absolvovala na baterie, čistě v elektrickém režimu," sdělila česká pobočka Toyoty.

Hybrid může fungovat jako elektromobil

Při testu jezdilo po metropoli celkem 31 posádek v normálním provozu v běžný pracovní den, běžným jízdním stylem a rychlostí. V průměru jízda čistě na elektřinu tvořila 59 procent času na trase. Úspornost svých elektrických modelů letos v tuzemsku opakovaně testovala i značka Hyundai.

„Ukázalo se, že plně hybridní vůz je schopen až dvě třetiny času fungovat jako elektromobil. Hybridy navíc nejsou závislé na dobíjecí infrastruktuře a jejich dojezd odpovídá standardním konvenčním vozům," říká Martin Peleška, ředitel Toyota Central Europe-Czech. Firma navíc v Praze nabízí možnost sdílení toyot prostřednictvím služby Anytime Carsharing. V mrazivých dnech si však někteří uživatelé na sociální síti stěžovali, že ve vozech nejsou škrabky na okna.