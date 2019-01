Central Group koupil brownfield na Zličíně. Postaví čtvrť i s tramvajovou tratí

Developerská firma Central Group oznámila médiím, že ve středu došlo k největší akvizici v historii firmy. Od společnosti PSN totiž koupila obří průmyslový areál na Zličíně, kde původně sídlil Siemens. V budoucnu by zde měla vzniknout rezidenční čtvrť, kudy by jezdila i tramvaj. Odhadem by tu mohlo vyrůst přes šest tisíc bytů.

„Obě strany transakce se dohodly na mlčenlivosti ohledně ceny," uvedla Marcela Fialková, mluvčí Central Group. Podle tiskové zprávy teď stavební společnost - i díky několika transakcím s PSN - vlastní milion metrů čtverečních pozemků na území hlavního města pro bytovou výstavbu. A právě rozvoj brownfieldů má v koaličním programu i nové vedení metropole. V Praze už se nevyužívané areály bývalých továren mění, magistrát ve spolupráci se soukromými subjekty jim vrací život. „Na druhou stranu je třeba mít na zřeteli, že náklady na výstavbu jsou na brownfieldech vyšší než na zelené louce. Investor zde musí počítat s náklady na dekontaminaci a demolice, které jsou často velmi vysoké, v případě bývalé továrny Siemens půjde o stovky milionů korun," uvedla Michaela Tomášková, ředitelka Central Group. Central Group

Nákladové nádraží Žižkov se promění v Parkovou čtvrť. Firma připravuje revitalizaci areálu po továrně Tesla v Hloubětíně nebo Tebas ve Vysočanech. Doposud největším brownfieldem ve vlastnictví Central Group byl skladový areál v Praze 6. Téměř 36hekatrový prostor oddělující původní starý Zličín od komerční a obytné zóny u konečné stanice metra B v několika příštích letech spojí lokalitu v jednu velkou městskou čtvrť. „Pozemky přímo navazují na areál po bývalé Tatře Zličín, který je také v majetku Central Group a kde společnost plánuje zahájit výstavbu zhruba 500 bytů již v letošním roce," řekla mluvčí Fialková.





Na místě počítá s veškerými službami občanské vybavenosti včetně školek. O podobě nového obytného centra nyní Central Group jedná s radnicí městské části Praha 13. „Počítáme s náměstím, s prostorem pro velkou školu a budovu nového úřadu. Středem lokality by měla vést tramvajová trať," dodala ředitelka Tomášková. Podle hrubých odhadů by zde mohlo vyrůst šest nových bytů, přesné číslo ale zatím nikdo nechce oficiálně odhadovat. Například na Žižkově, kde nyní developer chystá Parkovou čtvrť, vznikne na třikrát menší ploše asi 2100 bytů. V metropolitním územním plánu byl zahrnut záměr na stavbu kolejí z konečné zastávky Sídliště Řepy až na Zličín. U metra se plánuje už delší dobu velké záchytné parkoviště, nová magistrátní koalice však chce parkovací dům postavit o kus dál - kvůli tomu by prodloužila trasu „béčka" až do zličínského depa. V současnosti je brownfield na Zličíně, který Central Group odkoupil, využíván jako tovární areál s velkou výrobní halou. Developer slíbil, že po dobu přípravy budoucího projektu, tedy ještě mnoho následujících let, zůstane současné využití zachováno. Zatím neexistují ani žádné vizualizace. Firma teprve zadá zpracování urbanistické studie architektům.

Autor: Michael Bereň