Bývalý pivovar v Nuslích změní podobu. Budou v něm byty, obchody i kanceláře

Neprostupné chátrající území někdejšího pivovaru v Nuslích čeká zásadní proměna. Památkově chráněné budovy projdou nákladnou rekonstrukcí. Chystá ji společnost Penta Real Estate.

Sklady a další polorozpadlé objekty nahradí moderní stavby a území nynějšího brownfieldu se otevře i pro veřejnost. Nová prostranství zpřístupní k procházkám břehy Botiče a nabídnou různé volnočasové využití. Jaké konkrétně, o tom mohou nyní rozhodovat obyvatelé Nuslí i široká veřejnost.

Investor včera zpřístupnil pivovar v rámci Dne otevřených dveří a zároveň spustil webové stránky ZijvPivovaru.cz. Na ně mohou lidé až do 6. července psát své podněty, jak by měla vypadat veřejná prostranství, jaké obchody a služby by tady uvítali, nebo jaké by si představovali využití prostor pro občanskou vybavenost.

Čtyři stovky bytů

Nová moderní část Nuslí vyroste na více než tříhektarovém území. V atraktivní lokalitě uvnitř Prahy vzniknou až čtyři stovky bytů. V památkově chráněné budově pivovaru, o němž jsou dochované první zmínky již z poloviny 18. století, budou také atypické kanceláře a obchody, restaurace či kavárny.

Zdí ohraničené území tak zcela změní podobu a vrátí se ke svým historickým kořenům, kdy bývalo místním společenským centrem. Penta už ve dvou architektonických soutěžích vybrala tvůrce nové podoby areálu. Pro rekonstrukci pivovaru zvolila ateliér MC architects v čele s architektem Davidem Chisholmem. Novou rezidenční část navrhne studio Chybík+Krištof.

„Pivovar je po Waltrovce už naše druhá zkušenost s památkově chráněnou budovou. Máte sice více starostí a rekonstrukce je nákladná, lokalita pak ale získá výjimečnou atmosféru. Architekta pro Nuselský pivovar jsme vybírali velmi pečlivě, chtěli jsme někoho opravdu kvalitního, kdo má zkušenosti s rekonstrukcí historických objektů,“ popisuje David Musil, ředitel Penta Real Estate pro rezidenční projekty.

Zahájení výstavby investor předpokládá na přelomu letošního a příštího roku. Revitalizovaný areál by mohl být otevřený v roce 2021 či 2022. Pivo se v Nuselském pivovaru vařilo do roku 1960. Poté do roku 1976 fungovala už jen sladovna, z níž se hotový slad vozil do Smíchovského pivovaru. Výroba tmavého ležáku Prelát se přesunula do Braníka.

Do uvolněných prostor se přestěhovaly České vinařské závody, které tu zpracovávaly vína z Moravy, Slovenska, Rakouska či Jugoslávie. Nejznámějším byl Původní sklepmistr.

Výroba vín skončila v roce 1997. O tři roky později byla část staveb pivovaru prohlášena za kulturní památku.