Původnímu účelu neslouží mlékárna v Praze 4 už od konce 90. let minulého století. Její přestavbou se sjednotí využití lokality k bydlení. Brownfield totiž obklopují činžovní domy. Developer tak dobuduje 90 metrů podél ulice Nuselská a z druhé strany 60 metrů podél ulice V Horkách.

Chystané šestipodlažní domy podle návrhu ateliéru AGE project nemají převýšit okolní zástavbu. Ve středu vnitrobloku vznikne dominanta - sedmipodlažní bytový dům, který nahradí stávající výrobní budovu mlékárny. Její proměna na byty je podle projektantů příliš obtížná, navíc by vznikl problém s výstavbou podzemních garáží.

Komín zůstane

Otázkou bylo zachování 35metrového továrního komínu. Nakonec v projektu figuruje jako připomínka genia loci. „Ohledně zachování komína byla velká diskuse. Ve chvíli, kdy zde bude bytový dům, tak vznikne společenství vlastníků jednotek, které se bude o komín muset starat,“ připomněl spolumajitel AGE Milan Mlada v debatě Centra architektury a městského plánování (CAMP).

Asfaltové bloky uvnitř areálu má nahradit zeleň. Parčík bude sloužit hlavně obyvatelům komplexu, do něhož se bude vcházet z Nuselské ulice. Obchody v přízemí nových domů mají vzniknout také jen ve frekventovanější Nuselské, nikoli už V Horkách.

Kvůli lepšímu osvětlení bytů v centrálním objektu se stávající vjezd do areálu mírně posune. „Vznikne přesné napojení do ulice Na Jezerce, což umožní přímý průhled do vnitrobloku,“ upřesnil Mlada. Celkem areál nabídne zhruba 140 bytů. O detailech zatím developer hovořit nechce.

Ekologická sanace? Dnes už se vyplatí

Trigema nebyla prvním zájemcem o Nuselskou mlékárnu. Už před deseti lety ji kupoval největší tuzemský stavitel bytů Central Group. Nakonec však z rozjednaného obchodu vycouval kvůli vysokým nákladům na vyčištění území.

Dnes je však situace na pražském trhu jiná. Nezastavěné pozemky bez zátěží z minulosti prakticky došly anebo se prodávají za přemrštěné ceny. Proluky přitom znamenají komplikace, zejména pokud jde o parkování.

„Nemáte-li ve vnitrobloku dost velký pozemek pro vybudování podzemních garáží, nic s tím neuděláte,“ konstatoval Mlada. Proto zůstává třeba právě v Nuslích řada prázdných, vybydlených domů.

Developeři podle předpisů parkovací stání k bytům nabízet musí, přestože v praxi je ne každý kupuje. „Někdy jsou v projektech garáže volné, protože lidé šetří. Dát v centru 400 tisíc jim přijde moc a věří, že parkování vyřeší stáním někde venku,“ dodal Mlada.

Předpisy na dostavbu města nepamatují

Stavění v prolukách je komplikovanější také s ohledem na majitele sousedních nemovitostí, například při bourání nebo zajištění stavební jámy.

„Normy a předpisy nejsou uzpůsobené na dostavbu blokového města,“ připustila Kristina Ullmannová z Kanceláře veřejného prostoru na pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR).